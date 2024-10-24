В Steam бесплатно раздают бывший эксклюзив EGS - шутер Return Alive

В игровом магазине Valve вышел тактический шутер с видом сверху Return Alive. Ранее он был эксклюзивом Epic Games Store, но теперь ее бесплатно можно скачать в Steam. Интерфейс игры переведен на русский язык.

В Return Alive геймерам предстоит сражаться на арене, в рейтинговых матчах и других режимах. Играть можно как в одиночку, так и в кооперативе. В шутере большой выбор оружия и возможность подобрать экипировку под свой стиль боя.