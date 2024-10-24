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Return Alive 02.04.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Вид сверху, Постапокалипсис
6.1 7 оценок

В Steam бесплатно раздают бывший эксклюзив EGS - шутер Return Alive

Simple Jack
Новости

В игровом магазине Valve вышел тактический шутер с видом сверху Return Alive. Ранее он был эксклюзивом Epic Games Store, но теперь ее бесплатно можно скачать в Steam. Интерфейс игры переведен на русский язык.

В Return Alive геймерам предстоит сражаться на арене, в рейтинговых матчах и других режимах. Играть можно как в одиночку, так и в кооперативе. В шутере большой выбор оружия и возможность подобрать экипировку под свой стиль боя.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Hakuni

ну это как бе не шутор, а кримсонленд с лутбоксами. хрошими такими лут боксами.. в пол экрана

1
digitalkid

"топ-даун лутор-шутор" оно по-русски называется 🤣

0
kedmaker

*ранний доступ

0
ZAUSA

Вот теперь-то стимбои "купят".

0
Niphestotel

Люди пишут, дотат рулит)

0