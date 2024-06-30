Мод RealRTCW 5.0 Mod добавляет новые анимации оружия, хаб-локацию, реалистичную баллистику и многое другое

Моддер «WolfETPlayer» выпустил совершенно новую версию своего мода RealRTCW для Return To Castle Wolfenstein. Согласно его описанию, RealRTCW 5.0 добавляет новые анимации оружия, хаб-локацию, систему контрольных точек, реалистичную баллистику и многое другое.
В RealRTCW 5.0 моддер реанимировал 90% огнестрельного оружия с нуля. Некоторые из них даже получили несколько анимаций перезарядки с пустым/непустым магазином.
Еще одна функция — это новая хаб-локацияя, которую игроки могут исследовать. Теперь между каждой главой вы будете находиться в штаб-квартире OSA на Мальте, где сможете выбрать снаряжение и покопаться в архивах. Вы также можете попасть в штаб-квартиру, чтобы получить разведданные, а также посетить местный музей. В медицинском отсеке вы можете подлечиться и поговорить с многочисленными NPC по всему городу. Кроме того, вы можете опробовать новое оружие и пройти курс обучения на стрельбище. Наконец, вы можете немного отдохнуть в своих апартаментах или поохотиться за секретами и пройти побочные квесты.
Моддер также реализовал систему сохранения контрольных точек. Теперь на протяжении всей игры ваш прогресс будет сохраняться автоматически. Таким образом, если вы умрете, она автоматически загрузит последнюю контрольную точку.
Наконец, RTCW 5.0 приносит несколько дополнительных мутаторов, которые вы можете использовать. Один из них добавляет в игру реалистичное движение, а другой — реалистичную баллистику. С мутатором Realistic Movement игра постепенно снизит вашу скорость передвижения и снизит вашу способность прыгать. Кроме того, ваш персонаж будет убирать оружие в кобуру, когда поднимается по лестнице или бежит.
Мутатор Realistic Ballistics добавляет функцию дальности для каждого оружия. Это означает, что каждое оружие будет эффективно на определенном расстоянии. И если вы стреляете дальше этого расстояния, оружие будет наносить меньше урона.
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Это бы берём.
Пытался недавно пройти игруху в Стиме с этим модом, в свое время игра вообще мимо меня прошла - сейчас в это играть не особо весело, тупо ходишь и всех мочишь, при этом не особо этот процесс разнообразен.
Но по началу было вполне любопытно и весело, так что понятно почему в свое время игра получила признание.
Игру прикольно проходить только на стареньком квадратном мониторе в режиме хардкор, вот это настоящее испытание, где приходится сохранятся каждую минуту и скилл реально растёт. Ощущение как будто зашел в cs1.6 с ветеранами😄
Офигенно она играется в 2024. Никаких лутбоксов, боевых пропусков, скинов, дерева прокачки на 512 перков, и прочего дерьма. Просто заходишь, и играешь.