Мод RealRTCW 5.0 Mod добавляет новые анимации оружия, хаб-локацию, реалистичную баллистику и многое другое

Return to Castle Wolfenstein является перезапуском серии Wolfenstein и переносит нас в разгар Второй мировой войны.

Сюжет разворачивается в альтернативной исторической реальности 1940-х годов. Игроку вновь предстоит взять на себя роль легендарного американского шпиона Уильяма «Би-Джея» Бласковица, который выполняет секретные операции в тылу врага. На этот раз главной задачей Би-Джея станет предотвращение безумного плана Генриха Гиммлера по созданию армии непобедимых зомби-суперсолдат.

Игровой процесс Return to Castle Wolfenstein сочетает в себе динамичные перестрелки, исследование уровней, решение головоломок и элементы стелса. В арсенале главного героя представлено 16 видов оружия, как реально существовавших во время Второй мировой, так и фантастических, вроде пулемёта «Злоба». Каждый вид вооружения обладает уникальными особенностями и визуальными эффектами. Например, струя огня из огнемета реалистично изгибается вслед за движением ствола и оставляет на своём пути выжженные дорожки.

Помимо обычных солдат Вермахта и СС, Би-Джею предстоит сразиться с нежитью, мутантами и экспериментальными созданиями нацистов. Некоторые миссии позволяют действовать скрытно и бесшумно устранять врагов, в то время как другие требуют исключительно такого подхода. Здоровье и броня главного героя пополняются за счёт аптечек, еды и специальных бонусов, разбросанных по уровням.

Одним из главных нововведений Return to Castle Wolfenstein стал многопользовательский режим, в котором игроки делятся на две команды — союзников и «ось». Каждая сторона получает свой набор уникальных задач, таких как похищение секретных документов, уничтожение радарных установок или защита ключевых объектов. Задачи делятся на основные, обязательные для победы, и второстепенные, влияющие на игровой процесс, но не критичные для исхода матча.

Мультиплеер Return to Castle Wolfenstein предлагает четыре класса персонажей на выбор: солдат, медик, инженер и лейтенант. Классы обладают своими уникальными способностями и возможностями. Например, солдаты могут носить тяжёлое вооружение, медики — лечить союзников, инженеры — закладывать и обезвреживать динамит, а лейтенанты — снабжать команду боеприпасами и вызывать авиаудары. Такое разделение ролей способствует командной работе и выработке тактических решений.