Состоялся релиз PC-порта пролога к Return to Castle Wolfenstein, ранее 23 года запертого на консолях шестого поколения

Ранее анонсированное дополнение Cursed Sands к популярнейшей модификации RealRTCW для культового шутера Return to Castle Wolfenstein наконец стало доступно для загрузки в Steam и GOG. Оно добавляет возможность пройти главу-пролог, которая ранее была доступна только в версиях Return to Castle Wolfenstein для Xbox и PlayStation 2.

Любопытно, что ровно 23 года назад, 6 мая 2003 года, состоялась премьера этой сюжетной кампании: тогда Return to Castle Wolfenstein вышла на Xbox с подзаголовком Tides of War. Чуть позже в том же месяце вышла и Return to Castle Wolfenstein: Operation Resurrection для PlayStation 2.

По заверениям авторов, Cursed Sands полностью воссоздаёт тот самый поделённый на семь уровней пролог в Египте с уникальными противниками, оружием, предметами и сюжетной кампанией. Дополнение, как и сама модификация RealRTCW, распространяется бесплатно. Для их запуска нужно обладать Return to Castle Wolfenstein в Steam или GOG, если вы планируете играть в Steam- или GOG-версии этих модификаций. Также доступна загрузка с ModDB вне зависимости от того, какая у вас версия оригинальной игры.

RealRTCW предлагает серьёзные технические, визуальные и игровые улучшения для оригинальной игры. Подавляющее большинство изменений, предлагаемых модификацией, является опциональным. При желании игрок может свести всё лишь к поддержке современных разрешений экрана.

Для дополнения Cursed Sands также запланирован кооперативный режим. Он станет доступен в Steam и GOG 30 мая. Выход Cursed Sands на ModDB состоится чуть позже. Сюжетная кампания станет доступна 15 мая, а кооперативный режим — 5 июня.