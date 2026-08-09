Спустя 24 года Return to Castle Wolfenstein вышла в Германии без цензуры - игру редактировали из-за нацистской символики

Return to Castle Wolfenstein стала доступна в Германии в своей оригинальной, нецензурированной версии, примерно через 24 года после дебюта игры в 2001 году. Анонс состоялся почти незаметно через каналы Bethesda Germany, на фоне сообщений, связанных с недавней конференцией QuakeCon, положив конец одной из самых затяжных проблем цензуры в истории компьютерных игр.

Проблема возникла из-за строгих немецких правил, которые долгое время регулировали изображение нацистской символики и отсылок в видеоиграх. В отличие от других видов медиа, видеоигры подвергались особенно строгим ограничениям, поэтому Return to Castle Wolfenstein была значительно модифицирована для немецкого рынка.

В версии, первоначально распространявшейся в Германии, были удалены нацистские символы, а несколько организаций и персонажей были переименованы. Генрих Гиммлер стал вымышленным персонажем Генрихом Хёллером, отсылки к Третьему рейху были заменены на отсылки к вымышленной организации под названием «Волчий клан», а многочисленные тексты и брифинги миссий были переписаны.

В результате получилась версия, которая, сохранив общую структуру игры, отличалась значительно отличающимся сюжетом. Return to Castle Wolfenstein начиналась как шутер, действие которого разворачивается во время Второй мировой войны, где главный герой проникает на нацистские объекты. Однако сюжет быстро принял сверхъестественный оборот, введя оккультные эксперименты, нежить, склепы и эзотерические ритуалы.

Цензура также изменила способ включения этих элементов в повествование. Превращение нацистских отсылок в отсылки к вымышленной организации сделало игру более сосредоточенной на древнем тайном обществе, стремящемся воскресить своего основателя. Даже финальный босс, Генрих I, основан на Генрихе Птицелове, немецком правителе X века, который воскресает в игре посредством темного ритуала.

С тех пор правовая ситуация в Германии изменилась. В 2018 году власти изменили свой подход к представлению символов в видеоиграх, разрешив их использование в определённых обстоятельствах при встраивании в художественный или культурный контекст. Это позволило, среди прочего, выпустить Wolfenstein: The New Order без изменений в 2019 году.