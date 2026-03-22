Return to Castle Wolfenstein 20.11.2001
Экшен, Шутер, От первого лица
9.1 1 103 оценки

Спустя почти четверть века PC-версия Return to Castle Wolfenstein получит пролог, ранее доступный только на консолях

Знаменитая модификация RealRTCW для культового шутера Return to Castle Wolfenstein обзавелась масштабным обновлением 5.4. Оно добавляет в режим выживания новые карты из Xbox-версии игры. Также добавлена карта "Склеп", вдохновлённая аналогичным уровнем из сюжетной кампании.

Сам режим выживания получил и иные изменения. Появилась система с PRO-версиями перков, вдохновлённая аналогичной системой из мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009). Прямиком из Wolfenstein: Enemy Territory перекочевал новый класс — диверсант. Появились новые враги — штурмовики-окопники и мясные зомби. Также внесены различные улучшения.

Немало изменений получила и сюжетная кампания. В игре теперь доступны три новых предмета из Xbox-версии. Steam-версия RealRTCW получила три новых достижения, связанных с использованием этих предметов. Внесены изменения в балансе: стартовое снаряжение во многих локациях пересмотрено, появилась новая опция при выборе типа арсенала в игровых настройках, зомби-врагам понижено здоровье, механика критического урона при попадании в голову теперь распространяется на всех противников.

RealRTCW получила официальную поддержку контроллеров. Среди прочего она включает в себя помощь в прицеливании, масштабирование чувствительности стиков, возможность приближения при прицеливании для всех видов оружия.

Серьёзно переработана графическая составляющая RealRTCW. Полностью заменены HD-текстуры: теперь они точнее соответствуют оригиналу, но выполнены в высоком качестве. В настройках игры теперь можно включить опцию замены свастики на альтернативные символы.

Дополнительно добавлена возможность сброса достижений в Steam-версии для тех, кто хочет получить их заново. Сброс выполняется с помощью консольных команд в игре. Подробная инструкция приложена в объявлении об обновлении 5.4 в сообществе Steam.

Также авторы RealRTCW предупредили, что, как и в случае с предыдущими масштабными обновлениями, после установки данного апдейта будут удалены предыдущие настройки и сохранения. Разработчики пообещали в будущем исправить данный аспект. Но в любом случае в RealRTCW с самого начала доступен выбор любой из глав, поэтому добраться до нужного места в сюжетной кампании игры не составит труда.

И самое главное. С выходом масштабного обновления 5.4 анонсировано дополнение Cursed Sands для RealRTCW. Оно полностью воссоздаёт в сюжетной кампании игры главу-пролог в Египте, состоящую из семи уровней и ранее доступную лишь в портах Return to Castle Wolfenstein для Xbox и PlayStation 2. Данное DLC будет распространяться бесплатно, а его выход намечен на 6 мая 2026 года.

Трейлер по случаю скорого выхода дополнения прилагается.

20
8
TommyGuns

Какая шиза

K0t Felix

Весомая причина для перепрохождения

utilizat0r

Очень поздно все это появилось

Vad Pvn

Я думал она только на ПК выходила...))

ДЕНИСКА_омск

я был там Гендальф...

