Creative Bytes Studios определились с датой релиза Return to Grace ©

Независимая компания-разработчик игр Creative Bytes Studios сообщила о том, что ее новая игра, научно-фантастическое приключение Return to Grace, выйдет на PC 30 мая 2023 года.

В Return to Grace игроки отправятся в путешествие по ретро-футуристическому строению на Ганимеде, попутно решая головоломки и находя подсказки, чтобы разгадать великую тайну. Разветвленный сюжет и несколько концовок предоставляют игроку и главному герою возможность совершить как буквальные, так и личные открытия и придают вес каждому решению в игре.

Разработанная командой, создавшей The Vale: Shadow of the Crown, Return to Grace повествует об археологе Адамари "Adie" Ито из 3820 года, когда она приступает к чрезвычайно опасной миссии, чтобы выяснить, что случилось с древним искусственным интеллектом, известным как "Грейс". Adie поставила целью своей жизни выяснить, почему 900 лет назад исчезла Грейс, некогда известная как самое выдающееся технологическое достижение человечества.

Return to Grace выйдет на PC в сервисе Steam и в Epic Games Store уже 30 мая 2023 года.