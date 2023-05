Научно-фантастическая приключенческая игра Return to Grace вышла на ПК ©

Компания Creative Bytes Studios, разработчик инди-игр из Онтарио (Канада) (номинированная на Game Awards команда разработчиков The Vale: Shadow of the Crown) сообщила, что их научно-фантастическая приключенческая игра Return to Grace стала доступна для ПК в Steam и EGS.

Следуйте за археологом Адамари «Ади» Ито в 3820 году нашей эры, когда она отправляется в дико опасную миссию, чтобы раскрыть, что случилось с древним искусственным интеллектом, известным как «Грейс». Ади сделала делом всей своей жизни выяснить, почему Грейс, когда-то известная как самое выдающееся технологическое достижение человечества, ушла во тьму 900 лет назад. В одиночку и при ограниченных ресурсах в опасной среде это путешествие может стать последним для Ади.

В Return to Grace игроки будут решать головоломки и находить подсказки в ретро-футуристической структуре Ганимеда, чтобы понять, почему Грейс так давно погрузилась во тьму. Тщательно продуманная история с разветвленными сюжетными путями и решениями, которые определяют отношения персонажей, «Возвращение к благодати» можно пройти за один присест или переиграть, чтобы открыть дополнительные секреты и несколько концовок.

К Ади присоединяются различные персонажи с искусственным интеллектом, поскольку разрозненные личности Грейс помогают Ади в решении проблем и понимании человечества, а также добавляют юмора и сердечности.