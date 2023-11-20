Геймдиректор Returnal объявил о своем решении уйти из студии Housemarque после 14 лет работы

Сегодня наступил знаменательный момент для сообщества Housemarque: игровой директор Гарри Крюгер объявил о своем решении уйти из студии после 14 лет работы.

Размышляя о пройденном пути, Гарри выразил глубокую гордость за вклад в наследие студии, особенно за последнюю и самую крупную игру, Returnal: проект, который превратил компанию из инди-студии в полноценную игру, отмеченную множеством наград. Он вспомнил об эволюции и прорывах на ранних этапах работы над Outland, Resogun и завершении инди-мечты с Nex Machina.

За 14 лет работы в Housemarque мне посчастливилось работать над одним проектом мечты за другим, и я имел честь работать рядом с действительно талантливыми и замечательными людьми. Для меня было большой честью сопровождать Housemarque в этом путешествии, наблюдая за нашим ростом от небольших аркадных игр до великолепных высот, которых мы достигли с Returnal. Мы вместе сотрясали небесные столбы, и я навсегда останусь горд за все те удивительные вещи, которых мы достигли как студия. Уход из Housemarque был очень трудным решением для меня, но я покидаю компанию, испытывая лишь глубокую благодарность за прошлое и светлый оптимизм в отношении будущего - с новым захватывающим проектом в работе, фантастической командой, которая сильна как никогда, и постоянной поддержкой Sony и Playstation Studios, я знаю, что самая яркая глава Housemarque еще не написана.

По мере того, как Housemarque готовится к новому большому проекту, в воздухе витает атмосфера признательности в сочетании с нетерпением перед многообещающим будущим - это то, что растущая команда возьмет с собой, чтобы создать следующую лучшую вещь из Финляндии.