К четвертой годовщине выхода Returnal студия Housemarque выпустила неожиданное обновление с поддержкой PS5 Pro

К четвертой годовщине выхода Returnal студия Housemarque и Sony Interactive Entertainment выпустили неожиданное обновление с поддержкой PlayStation 5 Pro. Патч под названием «PS5 Pro Enhanced» уже доступен владельцам консоли нового поколения.

Благодаря улучшенной производительности PS5 Pro, игра теперь может отображаться в значительно более высоком разрешении — до 2,5 раз больше пикселей по сравнению с оригинальной версией. Это обещает более четкую и насыщенную картинку в одном из самых динамичных шутеров от третьего лица на платформе.

Подробностей о других изменениях патча пока не раскрыто, однако это обновление уже стало приятным подарком для поклонников к юбилею проекта. Returnal доступна на PlayStation 5, а также на PC в Steam и Epic Games Store.