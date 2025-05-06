Небольшие сравнения Returnal с PS5 и PS5 Pro от Digital Foundry, которая выигрывает с новым апгрейдом

Все благодаря новой технологии DRS, которая увеличивает рендеринг картинки аж в 2.5 раза, избавляясь от лишних артефактов и шумов, которыми грешит базовая PS5.

А вот трассировку лучей, использующуюся на PC не завезли, как и улучшенное качество освещения или текстур. Даже режим в 120Гц в этот раз пролетел мимо, однако проект делает правильные шаги в сторону производительности.

Например, теперь все проверенные специалистами битвы с боссами держатся на стабильных 60 кадрах в секунду, правда похоже, что для этого потребовался недавний патч. На форумах ResetEra все же ругали игру за небольшие проседания в «лейт-гейме», но это не совсем критично.

По итогу версия для PS5 Pro обеспечит игрока более улучшенное разрешение и частоту кадров, так что у вас появился повод, как минимум вновь зайти в одну из лучших игр поколения.