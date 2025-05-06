Небольшие сравнения Returnal с PS5 и PS5 Pro от Digital Foundry, которая выигрывает с новым апгрейдом

Все благодаря новой технологии DRS, которая увеличивает рендеринг картинки аж в 2.5 раза, избавляясь от лишних артефактов и шумов, которыми грешит базовая PS5.
А вот трассировку лучей, использующуюся на PC не завезли, как и улучшенное качество освещения или текстур. Даже режим в 120Гц в этот раз пролетел мимо, однако проект делает правильные шаги в сторону производительности.
Например, теперь все проверенные специалистами битвы с боссами держатся на стабильных 60 кадрах в секунду, правда похоже, что для этого потребовался недавний патч. На форумах ResetEra все же ругали игру за небольшие проседания в «лейт-гейме», но это не совсем критично.
По итогу версия для PS5 Pro обеспечит игрока более улучшенное разрешение и частоту кадров, так что у вас появился повод, как минимум вновь зайти в одну из лучших игр поколения.
Я давно не играл, она по прежнему забагованый кал?
На релизе не играл, а только через пол года, однако багов замечено не было, тоже касается и пк версии.
Я играл когда ее в плюс закинули не помню сколько времени прошло, но она была вообще играбельна. Я 3го босса так не смог пройти то что под текстуры падал на его арену после катсцены ну там еще карта чет ломалась, всего не упомню уже, давно было. Она долго еще висела на ссд и нипатчей ничего не было, потом снес
это какой то позор