Новые слухи предполагают, что Returnal может стать следующей игрой в очереди на релиз для Xbox Series X|S

Также как и Xbox, компания Sony начала придерживаться мультиплатформенной стратегии, несмотря на более консервативный подход. Теперь бренд намерен выпустить ещё один масштабный порт на Xbox, всего через месяц после анонса Helldivers 2 для консолей Series X и S.
По новым слухам, Sony и Microsoft ведут интенсивные переговоры о портировании Returnal на консоли Xbox. Sony хочет, чтобы Xbox согласилась на ряд серьёзных условий, чтобы этот порт стал возможным.
Sony планирует перенести Returnal на экосистему Xbox следом за Helldivers 2, в рамках своей растущей мультиплатформенной стратегии. Однако Sony получит большую часть прибыли и выгод от порта, если Xbox примет эти требования.
В новом видео, ведущий подкаста XNC MAGG утверждает, что Sony хочет получить более высокую долю, чем традиционные 70% за порт Returnal для Xbox. Таким образом, если Xbox согласится, это будет не обычная сделка 30/70%. Кроме того, производитель PlayStation хочет, чтобы Xbox полностью финансировала разработку порта.
Что касается Returnal, то, по слухам, ведутся переговоры о выходе Returnal на консолях Xbox. Однако Sony выдвинет множество условий.
Еще одно требование Sony заключается в том, что Xbox также должна согласиться на определенную сумму денег за рекламу, а маркетинг может осуществляться только под ее строгим контролем.
Многие фанаты утверждают, что столь жесткие требования будут иметь смысл только для проектов вроде Spider-Man, а не для небольшой игры, вроде Returnal; тем не менее, MAGG подтверждает, что Sony по-прежнему не планирует переносить ни одну из своих топовых франшиз на Xbox.
Говорится также, что эти переговоры могут сорваться в любой момент при худшем развитии событий. Поэтому пока лучше относиться к этим слухам с осторожностью.
такого "счастья" там точно не надо
У Сони такие условия, что заголовок следующей новости будет "Returnal не станет следующей игрой в очереди на релиз для Xbox Series X|S"
Сони лучший PS5 экcклюзив решила оставить на конец.)
Прикольно. Пока майки сами портируют свои игры на плойку, Sony надо чтобы: Xbox полностью финансировала разработку порта, Xbox согласился на определенную сумму денег за рекламу. И самый кек это более высокую долю, чем традиционные 70% за порт Returnal для Xbox. То есть вы будете делать все сами, но при этом львиную долю выручки вы отдадите. Классная страта. Да сам Остап Бендер позавидовал бы таким схемам.