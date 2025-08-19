Новые слухи предполагают, что Returnal может стать следующей игрой в очереди на релиз для Xbox Series X|S

Также как и Xbox, компания Sony начала придерживаться мультиплатформенной стратегии, несмотря на более консервативный подход. Теперь бренд намерен выпустить ещё один масштабный порт на Xbox, всего через месяц после анонса Helldivers 2 для консолей Series X и S.

По новым слухам, Sony и Microsoft ведут интенсивные переговоры о портировании Returnal на консоли Xbox. Sony хочет, чтобы Xbox согласилась на ряд серьёзных условий, чтобы этот порт стал возможным.

Sony планирует перенести Returnal на экосистему Xbox следом за Helldivers 2, в рамках своей растущей мультиплатформенной стратегии. Однако Sony получит большую часть прибыли и выгод от порта, если Xbox примет эти требования.

В новом видео, ведущий подкаста XNC MAGG утверждает, что Sony хочет получить более высокую долю, чем традиционные 70% за порт Returnal для Xbox. Таким образом, если Xbox согласится, это будет не обычная сделка 30/70%. Кроме того, производитель PlayStation хочет, чтобы Xbox полностью финансировала разработку порта.

Что касается Returnal, то, по слухам, ведутся переговоры о выходе Returnal на консолях Xbox. Однако Sony выдвинет множество условий.

Еще одно требование Sony заключается в том, что Xbox также должна согласиться на определенную сумму денег за рекламу, а маркетинг может осуществляться только под ее строгим контролем.

Многие фанаты утверждают, что столь жесткие требования будут иметь смысл только для проектов вроде Spider-Man, а не для небольшой игры, вроде Returnal; тем не менее, MAGG подтверждает, что Sony по-прежнему не планирует переносить ни одну из своих топовых франшиз на Xbox.

Говорится также, что эти переговоры могут сорваться в любой момент при худшем развитии событий. Поэтому пока лучше относиться к этим слухам с осторожностью.