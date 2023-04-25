Returnal 30.04.2021
6.4 470 оценок

ПК-версия Returnal получает поддержку технологии генерации кадров NVIDIA DLSS 3

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monk70
Новости

NVIDIA сообщила, что новое обновление для Returnal будет выпущено позже сегодня, добавляя поддержку DLSS 3 Frame Generation. Это отличная новость для владельцев графических процессоров серии RTX40, поскольку это может значительно повысить их частоту кадров при использовании трассировки лучей.

К сожалению, Climax Studios и Housemarque не поделились журналом изменений этого обновления.

Для тех, кто не знает, Returnal поддерживает отражения и тени с трассировкой лучей на ПК. Эти эффекты являются эксклюзивными для ПК.

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Returnal "Nvidia DLSS" [3.1.2.0]
Returnal "Nvidia DLSS" [3.1.2.0]
Черные полосы
Черные полосы
Комментарии: 1
Ваш комментарий
AllConforD

"Returnal поддерживает отражения и тени с трассировкой лучей на ПК. Эти эффекты являются эксклюзивными для ПК."

"NVIDIA сообщила, что новое обновление для Returnal будет выпущено позже сегодня, добавляя поддержку DLSS 3 Frame Generation."

Таки ж, замечательно, красоты, много не бывает.

РС, ничто не истина, всё дозволено.

-5