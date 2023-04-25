ПК-версия Returnal получает поддержку технологии генерации кадров NVIDIA DLSS 3 ©

NVIDIA сообщила, что новое обновление для Returnal будет выпущено позже сегодня, добавляя поддержку DLSS 3 Frame Generation. Это отличная новость для владельцев графических процессоров серии RTX40, поскольку это может значительно повысить их частоту кадров при использовании трассировки лучей.

К сожалению, Climax Studios и Housemarque не поделились журналом изменений этого обновления.

Для тех, кто не знает, Returnal поддерживает отражения и тени с трассировкой лучей на ПК. Эти эффекты являются эксклюзивными для ПК.