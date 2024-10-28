Следующая игра от авторов Returnal создается на Unreal Engine 5, утверждает инсайдер

Финские разработчики из студии Housemarque еще в начале жизненного цикла консоли PlayStation 5 удивили игроков своим необычным рогаликом под названием Returnal. Проект сочетал в себе зрелищную кинематографичность и запутанный сюжет, тесно переплетенный с игровым процессом. С момента выхода игры прошло уже три года, однако планы команды на сиквел или новый проект пока официально не были подтверждены. Что именно готовят в Housemarque — остается загадкой, но, судя по всему, все их будущие разработки будут тесно связаны с возможностями движка Unreal Engine 5.

Об этом сообщил технический эксперт и инсайдер под ником Zuby_Tech, который специализируется на проектах для PlayStation. По его словам, он не хочет раскрывать детали будущей игры от Housemarque до официального анонса, но может уже сейчас поделиться некоторыми техническими подробностями проекта.

Автор утечек напомнил, что некоторое время назад студия активно проводила набор новых сотрудников с опытом работы на движке Unreal Engine и связанных с ним технологиях. В вакансиях не была указана версия движка, однако, по информации от Zuby_Tech, в команду брали только тех разработчиков, у кого был опыт работы с пятой версией.

Инсайдер утверждает, что в Housemarque делают большой упор на Unreal Engine 5. У команды даже есть рабочий прототип игры на этом движке, однако насколько готов проект к релизу или хотя бы анонсу — пока неизвестно.