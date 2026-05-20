Создатель Returnal Гарри Крюгер основал новую студию Cosmic Division

Гарри Крюгер, известный по работе над Returnal и Nex Machina, объявил об открытии собственной студии Cosmic Division. Базирующаяся в Хельсинки компания уже работает над первой игрой — одиночным проектом для ПК и консолей по новой интеллектуальной собственности.

Крюгер покинул Housemarque ещё в ноябре 2023 года после почти 15 лет работы. До ухода он успел поучаствовать в формировании концепции Saros — последнего на сегодняшний день релиза студии. При этом креативным директором Saros выступил Грегори Лоуден, под чьим руководством игра и была завершена.

«Я невероятно благодарен Housemarque за наш совместный путь, который заложил основу для новой студии», — говорит Harry Krueger, основатель и генеральный директор Cosmic Division. «Мы гордимся тем, чего достигли, но не собираемся останавливаться на месте. В Cosmic Division мы опираемся на свои сильные стороны, одновременно стремясь выйти на новый уровень благодаря свежим темам, идеям и талантам. Мы верим, что всегда есть место для игр, основанных на вечных ценностях, которые доверяют игроку и оставляют неизгладимое впечатление»

Студия придерживается философии компактной и амбициозной разработки — небольшая команда, быстрые итерации и фокус на ручную работу вместо масштабирования. Первый проект описывается как «игра с опьяняющими геймплейными циклами, аудиовизуальным зрелищем и историей, которая остаётся с игроком надолго после финальных титров».

Проект уже получил начальное финансирование. Сейчас Cosmic Division ищет сотрудников и инвесторов для перехода к полноценной разработке. Конкретные сроки выхода первой игры пока не называются.