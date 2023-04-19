Returnal 30.04.2021
6.4 464 оценки

Свежее обновление для ПК-версии Returnal добавляет поддержку AMD FSR 2

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butcher69
Новости

Climax Studios выпустила свежее обновление для ПК-версии Returnal. Согласно примечаниям к патчу, обновление от 19 апреля направлено на повышение общей стабильности, устраняя пару сбоев.

Так же обновление добавляет поддержку FSR 2 от AMD

Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Ниже вы также можете найти его полный список изменений.

Полный список изменений и исправлений

  • Обновлено до AMD FSR 2
  • Добавлена возможность ручного восстановления кэша PSO в Настройки > Графика
  • Исправлены специфические подвисания, возникающие во время боев с боссами
  • Исправлена проблема выхода из мира при загрузке в стартовую комнату Багровых пустошей после приостановки игры
  • Исправлена проблема с появлением песчаной бури там, где ее не должно быть в Багровых пустошах
  • Исправлена проблема с виньеткой песчаной бури, иногда появлявшейся в Багровых пустошах после приостановки игры
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
StingerV

Дак там же врподе итак фср 2, или надыбали и там был фср 1, теперь понятно почему качество было так себе с фср

2
Big and Fat

2.2 хотя бы? Ну хорошо хоть не 1.0...

-1
oldhoudini

Отличная игра. Часов 20 потратил, прошёл только 1го босса. Порог высокий, но геймплей затягивает. Последний раз так затянул в процесс Элден Ринг. Кто понял, тот поймет

-5
-zotik-

Чёт долго ты, игра лёгкая. Меня остановили только баги на 3м и я дропнул игру.

1
Limgrave

Хм? Порог высокий? Да игра простая.

1