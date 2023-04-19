Свежее обновление для ПК-версии Returnal добавляет поддержку AMD FSR 2

Climax Studios выпустила свежее обновление для ПК-версии Returnal. Согласно примечаниям к патчу, обновление от 19 апреля направлено на повышение общей стабильности, устраняя пару сбоев.
Так же обновление добавляет поддержку FSR 2 от AMD
Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Ниже вы также можете найти его полный список изменений.
Полный список изменений и исправлений
- Обновлено до AMD FSR 2
- Добавлена возможность ручного восстановления кэша PSO в Настройки > Графика
- Исправлены специфические подвисания, возникающие во время боев с боссами
- Исправлена проблема выхода из мира при загрузке в стартовую комнату Багровых пустошей после приостановки игры
- Исправлена проблема с появлением песчаной бури там, где ее не должно быть в Багровых пустошах
- Исправлена проблема с виньеткой песчаной бури, иногда появлявшейся в Багровых пустошах после приостановки игры
Дак там же врподе итак фср 2, или надыбали и там был фср 1, теперь понятно почему качество было так себе с фср
2.2 хотя бы? Ну хорошо хоть не 1.0...
Отличная игра. Часов 20 потратил, прошёл только 1го босса. Порог высокий, но геймплей затягивает. Последний раз так затянул в процесс Элден Ринг. Кто понял, тот поймет
Чёт долго ты, игра лёгкая. Меня остановили только баги на 3м и я дропнул игру.
Хм? Порог высокий? Да игра простая.