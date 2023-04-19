Свежее обновление для ПК-версии Returnal добавляет поддержку AMD FSR 2 ©

Climax Studios выпустила свежее обновление для ПК-версии Returnal. Согласно примечаниям к патчу, обновление от 19 апреля направлено на повышение общей стабильности, устраняя пару сбоев.

Так же обновление добавляет поддержку FSR 2 от AMD

Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Ниже вы также можете найти его полный список изменений.

Полный список изменений и исправлений