Состоялся релиз финального эпизода Returning to Mia

Известные хорватские разработчики игр для взрослых из Inceton Games, подарившие нам замечательную серию игр Lust Theory, выпустили долгожданный финальный эпизод своей другой популярной игры Returning to Mia. Данная игра - это их первый проект в жанре визуальных новелл для взрослых и благодаря этой игре студия стала известна во всём мире.
Разработчики опубликовали краткую информацию к релизу последнего эпизода:
Лето к сожалению закончилось, и наша Миа тоже завершает свою историю! Это было захватывающее приключение! Именно с этой игры начался наш путь разработчиков игр. Мы всем обязаны очаровательной Мие и вам, ребята. Спасибо всем за поддержку во время долгой разработки этой игры! Этот эпизод намного длиннее остальных и включает в себя несколько концовок, в которых каждый найдёт что-то своё, в зависимости от того, какой выбор вы делали на протяжении всей игры. Мы уверены, что вам понравится этот последний эпизод.
В финальном эпизоде вас ожидает:
- 6900+ новых изображений
- 80+ новых анимаций
- Обновлённое главное меню
- Новые SFX-эффекты
А полная версия игры теперь содержит:
- 35.200+ изображений
- 490+ анимаций
- Несколько концовок
- Новое вступление и заставку
- Новую музыку на протяжении всей игры
- Полную озвучку всей игры
Ниже Inceton Games представили скриншоты финального эпизода:
Финальный эпизод можно бесплатно скачать в Steam для всех владельцев оригинальной игры, либо приобрести на Patreon за 25$. Напомню, что до 3 ноября действует небольшая скидка на эту игру. Русский язык к сожалению официально не поддерживается.
Типичный гаремник с суперменом гг и инцестом? Кушайте сами
Кандидат на игру года?🤣
ну нееее, без русского нет, определенно нет...
Вроде бы тут есть фанатский перевод всей игры, кроме нового эпизода, так как он вышел только вчера.