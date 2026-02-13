Konami анонсировала мрачный экшен Rev. Noir - история о мире, где прикосновение Светопада несёт смерть

Компания Konami представила новый проект под названием Rev. Noir во время недавней презентации State of Play. Игра позиционируется как динамичный hack-and-slash-экшен с мрачной атмосферой и философским подтекстом. Пока разработчики раскрыли минимум подробностей, однако дебютный тизер уже дал представление о ключевых темах и настроении будущего релиза.

Судя по трейлеру, в центре сюжета окажется юноша, страдающий амнезией. Вместе с загадочной девушкой он отправляется в путешествие, чтобы остановить загадочное явление под названием Lightfall — «Светопад», уничтожающий всё, к чему прикасается. Описание ролика на YouTube оформлено в виде поэтичного текста, намекающего на мотивы утраченной памяти, судьбы и борьбы с неизбежной катастрофой.

В геймплейных кадрах можно увидеть стремительные сражения с разнообразными монстрами. Боевая система строится на быстрых атаках и комбо в духе классических представителей жанра hack-and-slash. При этом главный герой не будет сражаться в одиночку — его будут сопровождать напарники с уникальными способностями, что, вероятно, добавит тактической глубины боям.

Дата выхода Rev. Noir пока не объявлена. На данный момент подтверждена версия только для PlayStation 5. Больше подробностей о Rev. Noir, вероятно, появится в ближайшие месяцы.