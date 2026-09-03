Rev. NOiR станет новой JRPG от Konami - игра объединит классические идеи жанра с динамичными боями

Konami представила новые материалы по Rev. NOiR — своей полностью новой RPG, которая была показана в рамках презентации State of Play. Проект разрабатывается для PlayStation 5 и должен выйти в 2027 году. Уже сейчас игра привлекает внимание сочетанием традиционной для JRPG истории с современной боевой системой.

Сюжет Rev. NOiR разворачивается в мире, где появился смертельно опасный феномен lightfall. Это необычная дождевая аномалия: любой, кого коснутся падающие капли, погибает. На фоне катастрофы одинокий юноша, потерявший память, встречает загадочную девушку. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы остановить lightfall и спасти мир.

Konami делает акцент на эмоциональной составляющей истории, отношениях между героями и развитии команды. При этом путешествие пары постепенно должно изменить весь мир, а перед персонажами встанет вопрос о том, что сильнее — судьба, дарованная богами, или человеческая воля.

За разработку отвечает команда, связанная с ILCA, а продюсером выступает Нобуки Кадои. Ранее он работал над LORD of VERMILION и Gunslinger Stratos. Сама Konami описывает Rev. NOiR как новый этап своего RPG-направления, однако подробностей о проекте пока немного.

Известно, что разработчики хотят совместить классические элементы JRPG с современной подачей. В игре будут команда персонажей, развитие героев и сюжет, построенный вокруг путешествия двух центральных персонажей. При этом Konami пока не раскрыла в полном объёме боевую систему и другие ключевые механики.

Rev. NOiR выглядит интересным возвращением Konami к оригинальной RPG после продолжительного перерыва в жанре. Особенно любопытно, сможет ли компания соединить знакомую формулу классических японских ролевых игр с современным подходом к постановке и сражениям.

Дата выхода пока не объявлена.