Авторы Moonlighter отменили публичный тест ReVamp из-за угрозы ИИ-клонов

Студия Digital Sun Games, известная по рогалику Moonlighter, официально отказалась от проведения открытого тестирования своего нового проекта ReVamp. Разработчики опасаются, что раннюю сборку моментально декомпилируют и используют для генерации дешевых клонов с помощью нейросетей еще до официального релиза.

Игра представляет собой смесь рогалика и защиты башен в вампирском антураже, а ее выход намечен на март 2027 года. Из-за высоких рисков команда решила не публиковать открытый билд на десятки тысяч пользователей, перенеся проверку механик в закрытый формат на сервере Discord среди ограниченного круга участников.

С учетом того, что до релиза остаются месяцы, делиться сборкой с десятками тысяч игроков кажется слишком большим риском. Подобные опасения разделяют многие разработчики, и чем активнее обсуждается эта проблема, тем выше вероятность вмешательства платформ.

- Исраэль Маллен, менеджер по маркетингу Digital Sun Games

Прецеденты такого рода уже становятся регулярными. Буквально за неделю до заявления Digital Sun Games авторы хоррора Drunken Goddess Reflux отменили выпуск демоверсии в рамках Steam Next Fest. Создатели прямо заявили о страхе того, что визуальный стиль и механики будут скопированы инструментами генеративного ИИ и выпущены в виде клона раньше оригинала.

Резкий рост подобных инцидентов связывают с появлением языковой модели Claude Opus 5.5, которая вывела скорость реверс-инжиниринга и так называемого вайб-кодинга на принципиально новый уровень. Технологию уже применяли для декомпиляции ряда крупных игр, джейлбрейка консоли PlayStation 5, а корпорация Microsoft даже объявила о создании профильной лаборатории Xbox Labs для работы с нейросетями.

Масштабы проблемы отразились и на статистике текущего фестиваля Steam Next Fest, где число представленных демоверсий подскочило до 8000 против 4000 в июне. Скорость копирования наглядно продемонстрировал случай с игрой Escape the Walls: автору хватило выложить геймплейный ролик в соцсети X, как уже через 10 дней на платформе Roblox появилось как минимум 7 клонов, а еще один добрался до каталога Steam.

Ведущие площадки пока не предложили разработчикам действенных мер по защите от стремительного генеративного плагиата, из-за чего независимым студиям приходится все сильнее ограничивать доступ к своим наработкам.