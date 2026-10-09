ReVamp позволит сыграть за Дракулу и превратить замок в смертоносный лабиринт - релиз состоится в марте 2027 года

Студия Digital Sun, известная по Moonlighter, объявила дату выхода ReVamp — рогалайт-игры в жанре tower defense, где игрокам предстоит защищать замок в роли самого Дракулы. Проект выйдет на PC через Steam 25 марта 2027 года.

По сюжету владыка вампиров проклят богиней ночи Ахлис и вынужден бесконечно отражать нападения смертных. За этой вечной войной стоит личная трагедия: Дракула пытается отомстить за утраченную любовь. Однако вместо того, чтобы командовать обороной исключительно издалека, он сможет сам вступать в сражения, применять разрушительные способности и спасать положение, когда его армия окажется на грани поражения.

Главная особенность ReVamp — строительство замка, который одновременно служит крепостью и оружием. Игроки будут расширять его комнату за комнатой, менять планировку между осадами и создавать запутанные коридоры, вынуждающие захватчиков проходить через подготовленные ловушки и оборонительные позиции. Кровь павших противников можно использовать для укрепления помещений, улучшения защитных сооружений и найма новых существ.

Войска Дракулы включают скелетов-мечников и лучников, крыс и крылатых гарпий. Им предстоит противостоять различным отрядам смертных, среди которых бронированные рыцари, варвары и священники. По мере прохождения появятся более опасные противники и элитные командиры, заставляющие пересматривать оборонительную стратегию.

Как и в других рогалайт-играх, осады будут сменять друг друга, а поражение станет частью прогресса. Собранную кровь можно вкладывать в постоянные улучшения, открывать новые комнаты и усиливать армию, постепенно расширяя доступные тактические возможности. ReVamp сочетает строительство базы, управление войсками и непосредственное участие в боях, делая замок главным инструментом выживания Дракулы.