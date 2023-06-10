Психо-триллер Reveil получил еще один жуткий трейлер, который вызовет у вас мурашки по коже ©

Предстоящий повествовательный психотриллер от первого лица под названием Reveil получил еще один более жуткий тизер на Future Game Show Summer Showcase. В 90-секундном трейлере отсутствует закадровый голос и содержится мало текста или игрового процесса, чтобы еще больше усилить напряженную атмосферу и сеттинг предстоящей игры. Мы начинаем с того, что на экране мерцает текст «Разбуди Уолтера», когда мы пытаемся сориентироваться в начале игры в странной, сверхъестественной обстановке.

Затем мы видим несколько игровых сцен, которые показывают, как игра переходит от обстановки семейного дома к обстановке цирка, когда реальность, память и воображение начинают растворяться друг в друге. Трейлер становится еще более безумным, когда мы доходим до его конца.

Reveil предлагает схожую с хоррором Devotion атмосферу как в том, чтобы ползать по жуткому дому, так и в заброшенных локациях, чтобы решать легкие головоломки для продвижения повествования игры. Вы играете за Уолтера Томпсона, семейного человека, который однажды просыпается, чувствуя себя совершенно дезориентированным. Когда вы ищете свою дочь и жену, вас не может не преследовать «темное прошлое» Томпсона в цирке братьев Нельсон.

Релиз Reveil для ПК, PS5 и Xbox X|S состоится в этом году.