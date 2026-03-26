Revelation Online угодила в скандал: игроки обвиняют издателя в краже денег

В декабре 2025 года издатель Revelation в России на своем сайте выпустил новость с анонсом обновления «Крылья судьбы», а также поделился планами об установке этого обновления в первом квартале 2026 года.

Вместе с анонсом была запущена продажа новых коллекционных изданий к обновлению, приобретя которые, игроки бы получили предметы гардероба для своих внутриигровых персонажей, а также другие полезные предметы.

Но после анонса последовали месяц тишины, и лишь в конце января издатель опубликовал следующую новость об обновлении с описанием нового духа.

Первый квартал подходил к концу, а игроки больше не получали никаких новостей. И вот на официальном сайте игры издатель разместил объявление о переносе установки обновления на неопределенный срок.

Мы знаем, что вы с нетерпением ждете масштабное обновление «Крылья судьбы», и хотим поделиться важной информацией. В процессе подготовки мы столкнулись с тем, что для корректной установки такого объема контента требуется больше времени, чем мы изначально планировали, поэтому релиз состоится позднее в этом году. Почему так произошло? «Крылья судьбы» — крупное обновление, оно включает большой объем нового контента и возможностей, а процесс его внедрения — это сложный комплекс согласований и технических работ, на некоторые этапы которого мы не всегда можем повлиять.

В официальной группе проекта в VK от игроков тут же посыпались обвинения издателя в некомпетентности, а также в том, что коллекционные издания были проданы, а обещанные предметы никто так и не выдал. При этом часть негативных комментариев модерация успела удалить.

значит обманули) уже и не пишите какой квартал, полугодие, год. Бери ношу по себе , чтоб не падать при ходьбе.

Сколько ждать? Досудебные иски принимаете на возврат покупок?

Когда конкретно будет установлено обновление, будет ли игрокам компенсировано дополнительное время ожидание, издатель умалчивает. А за возвратом средств игроков направляют в техническую поддержку проекта.