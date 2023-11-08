Разработка Revenant Hill, новой игры от создателей Night in the Woods, отменена

Вам достаётся роль Твигса, кота, который вынужден искать новый дом после того, как сгорел дотла его сарай. Вы находите убежище в старом бревне рядом с забытым кладбищем, но это не конец ваших проблем. Сова-собственник хочет получить от вас арендную плату, а в темноте что-то зловещее поджидает свой час. Как вы справитесь с этими испытаниями?

В этой игре вы можете жить жизнью Твигса и заниматься разными делами: выращивать растения и животных, наблюдать за природой и погодой, заводить друзей и врагов среди жителей окрестностей, устраивать праздники для сказочных существ и многое другое.