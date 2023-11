Разработка Revenant Hill, новой игры от создателей Night in the Woods, отменена

The Glory Society объявила об отмене разработки своей новой игры Revenant Hill, анонсированной в мае 2023 года. Причина — потеря двух важных членов команды, вынужденных уйти из проекта по состоянию здоровья. Команда известна также тем, что состоит из разработчиков, создавших Night in the Woods.

Четкой информации о будущем команды и потенциальных проектах нет.

«Создание чего-либо сложного создает проблемы на этом пути. Создание игр требует времени и обычно требует хорошего сотрудничества команды. Нам повезло, что у нас была такая команда. К сожалению, из-за серьезных проблем со здоровьем двум ключевым участникам пришлось покинуть проект на неопределенный срок. Мы небольшая команда, и каждый из нас делает несколько дел. Это потеря нескольких человек, которых сложно заменить в среде, где необходимы все участники. Учитывая реалии времени, бюджета и сложную задачу переделки всего проекта в этих параметрах, команда дружно решила приостановить работу. По сути, это конец разработки Revenant Hill.



Мы кооператив и принимаем решения как группа. Для нас это был самый очевидный путь вперед к благополучию команды, которое, честно говоря, важнее игр. В будущем, когда уляжется пыль, возможно, мы поговорим о том, чего мы достигли и чему научились вместе. А пока мы хотим поблагодарить всех, кто работал с нами, поддерживал нас и верил в нас. Иногда происходят события вне нашего контроля, которые меняют доступные варианты, и нам просто приходится справляться с этим вместе. The Glory Society — уникальный проект, частью которого мы гордимся. Спасибо за интерес к тому, что Мы сделали. Заботьтесь друг о друге и поддерживайте работников, создающих игры, которые вы любите. Увидимся».