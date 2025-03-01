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Месть боксёра: Московский криминалитет 05.04.2007
Экшен, Файтинг, Инди
4.8 9 оценок

Для "Мести боксёра" вышло дополнение, которое расскажет о приключениях мстительного уборщика в криминальном Нью-Йорке

Lunersun
Новости

Вышло бесплатное дополнение для печально известной «Мести боксёра» — той самой трэш-игры из нулевых, которая стала мемом среди российских геймеров. На этот раз главным героем выступает Дэн, уволенный уборщик полов, решивший пойти по стопам боксёра и навалять обидчикам.

Новая глава под названием «Месть Тихого Дэна: Нью-Йоркский криминалитет» — это, по сути, фанатское творение для тех, кто «в теме». Авторы даже не пытаются скрывать, что сделали дополнение «по фану» и как своеобразное посвящение Ozon671games — видеоблогеру, прославившемуся обзорами низкобюджетных игр.

Ну а геймплей остался верен оригиналу — те же механики, та же примитивная боевая система. Разработчики решили, что фанаты не переживут радикальных изменений в такой «утончённой» игровой формуле. Зато сменились декорации — теперь игроков ждут улицы Нью-Йорка.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
MNM 1985
1
Grandshot

Впечатляет)

Пусть игра на популярном в нулевых RenderWare, который досконально изучен и доступен для модифицирования, тратить время на изучение древнего двигла это как минимум достойно)

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Пользователь ВКонтакте

"Тихий Дэн" дошёл до игровой адаптации // Даня Аминов

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Traxnyfree

Это Куниэта?

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