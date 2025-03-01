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Месть боксёра: Московский криминалитет 05.04.2007
Экшен, Файтинг, Инди
4.8 10 оценок

Для "Мести боксёра" вышло дополнение, которое рассказывает о приключениях мстительного уборщика в криминальном Нью-Йорке

Lunersun
Новости

Вышло бесплатное дополнение для печально известной «Мести боксёра» — той самой трэш-игры из нулевых, которая стала мемом среди российских геймеров. На этот раз главным героем выступает Дэн, уволенный уборщик полов, решивший пойти по стопам боксёра и навалять обидчикам.

Новая глава под названием «Месть Тихого Дэна: Нью-Йоркский криминалитет» — это, по сути, фанатское творение для тех, кто «в теме». Авторы даже не пытаются скрывать, что сделали дополнение «по фану» и как своеобразное посвящение Ozon671games — видеоблогеру, прославившемуся обзорами низкобюджетных игр.

Ну а геймплей остался верен оригиналу — те же механики, та же примитивная боевая система. Разработчики решили, что фанаты не переживут радикальных изменений в такой «утончённой» игровой формуле. Зато сменились декорации — теперь игроков ждут улицы Нью-Йорка.

23
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
MNM 1985
11
Рикочико

Прочитал оглавление новости, сразу предположил что тут Озон замешан.))

4
Grandshot

Впечатляет)

Пусть игра на популярном в нулевых RenderWare, который досконально изучен и доступен для модифицирования, тратить время на изучение древнего двигла это как минимум достойно)

3
Pastoral

Инди разработчик вспомнил о своей игре спустя 18 лет

2
Dark1994

Нужно поигрывать попивая баночку брепси.

2
CounterShade

Они БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ сделать этот аддон...

2
ZER0 T0LERANCE
1
MalevolentGalileo

после прочтения статейки один вопрос возникает только- зачем?

0
Шрек и осел vs CD Project

Терпим

-1
Пользователь ВКонтакте

"Тихий Дэн" дошёл до игровой адаптации // Даня Аминов

-2
Пользователь ВКонтакте

Все будет тихо и стандартно // Илья Прохоров

-1