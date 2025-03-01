Для "Мести боксёра" вышло дополнение, которое рассказывает о приключениях мстительного уборщика в криминальном Нью-Йорке

Вышло бесплатное дополнение для печально известной «Мести боксёра» — той самой трэш-игры из нулевых, которая стала мемом среди российских геймеров. На этот раз главным героем выступает Дэн, уволенный уборщик полов, решивший пойти по стопам боксёра и навалять обидчикам.

Новая глава под названием «Месть Тихого Дэна: Нью-Йоркский криминалитет» — это, по сути, фанатское творение для тех, кто «в теме». Авторы даже не пытаются скрывать, что сделали дополнение «по фану» и как своеобразное посвящение Ozon671games — видеоблогеру, прославившемуся обзорами низкобюджетных игр.

Ну а геймплей остался верен оригиналу — те же механики, та же примитивная боевая система. Разработчики решили, что фанаты не переживут радикальных изменений в такой «утончённой» игровой формуле. Зато сменились декорации — теперь игроков ждут улицы Нью-Йорка.