Классика российского игропрома "Месть боксёра" теперь доступна пользователям Steam

Steam пополнился неоднозначным представителем российского игропрома. Компания Strategy First решила перевыпустить «Месть боксёра: Московский криминалитет» — файтинг, который впервые увидел свет в 2007 году и запомнился игрокам совсем не с лучшей стороны.
Сюжет игры рассказывает историю главного героя, несправедливо обвинённого в убийстве и попавшего в тюрьму. Оказавшись за решеткой, протагонист решает восстановить справедливость при помощи кулаков.
Разработчики описывают свой проект следующим образом:
- Бои без правил на улицах Москвы
- Персонажи из «бурной жизни столицы»
- Три режима: «Карьера», «Схватка» и мультиплеер
- Геймплей «в лучших традициях Mortal Kombat»
Однако стоит не забывать, что оригинальный релиз 2007 года был встречен крайне негативно. На сайте Absolute Games игра получила разгромный рейтинг в 3% с пометкой «отвратно». Критики особо отмечали низкокачественную графику, примитивный геймплей, короткую продолжительность и однообразие.
Несмотря на это, Strategy First решила дать игре второй шанс. «Месть боксёра: Московский криминалитет» можно приобрести в Steam за 200 рублей.
''' ...Несмотря на это, Strategy First решила дать игре второй шанс '''
Вот правильно, один раз наступать на грабли неинтересно. Во второй будет слегка больнее а в пятый, вероятно, начнут посещать мысли.... тут главное не переставать пробовать. Если гвоздь вбивать шляпкой вперед - однажды он таки войдёт. 200 pуб это два пакета молока....выбираю молоко.
Это не классика. Это блевота россиского игропрома.
Лучше смуты) Хотя бы оптимизация есть)
конешно лучше! смута вот блевота точно! 🤣
Мэддисон?
Он только куда то исчез.....
Боксер таки отомстил.
ну он там делал пост заявление. типа больше не будет снимать ниче. типа и так всю жизнь за компом провел .... все такое короче..... типа хочу пожить теперь нормально)) и тд) неужели не видел)
лучше бы NFS Underground 1 и 2 появился , чем этот трэш
Наверное игру решили перезапустить от впечатлений по сериалу "Слово пацана"
Скорее посмотрели на смуту. Раз такой кал выходит, то чем они хуже?
Конченные что ли? Не судьба было заняться возвращением хотя бы нормальных игр? Тех же не выпущенных сиквелов/оригиналов магии крови или коллапса? Хайпануть на тупых малолетках времен Мэддисона
200 дороговато, за такой экскремент.
Это та игра, гле можно избивать кондукторов?
Я был основателем Valve, и дела мои шли неплохо...Пока в моем магазине не появилась игра "Месть боксера"...
жаль 2 часть не сделали)))😀😀
Это та самая на которую Медисон легендарный обзор делал? Там еще люстра во всех локациях висит в центре, независимо от местоположения - в помещении или на улице.
Играть я в это конечно же не буду, но спасибо, что напомнили, над чем мы угорали 15 лет назад.
классика кала на помойку подъехала, все в принципе логично странно, что раньше небыло 🪤
Вот зачем так позорить?
Месть это то что она вышла ?
Любителям всякого мусора как ВлАдЫк БрХутЫаЛ это обязательно к покупке. Эта игра сделала одного алкаша кумиром школоты конца нулевых, грех на такое 200р не потратить
Я про эту "классику" первый раз слышу // Александр Ковалёв
жаль))