Классика российского игропрома "Месть боксёра" теперь доступна пользователям Steam

Steam пополнился неоднозначным представителем российского игропрома. Компания Strategy First решила перевыпустить «Месть боксёра: Московский криминалитет» — файтинг, который впервые увидел свет в 2007 году и запомнился игрокам совсем не с лучшей стороны.

Сюжет игры рассказывает историю главного героя, несправедливо обвинённого в убийстве и попавшего в тюрьму. Оказавшись за решеткой, протагонист решает восстановить справедливость при помощи кулаков.

Разработчики описывают свой проект следующим образом:

Бои без правил на улицах Москвы

Персонажи из «бурной жизни столицы»

Три режима: «Карьера», «Схватка» и мультиплеер

Геймплей «в лучших традициях Mortal Kombat»

Однако стоит не забывать, что оригинальный релиз 2007 года был встречен крайне негативно. На сайте Absolute Games игра получила разгромный рейтинг в 3% с пометкой «отвратно». Критики особо отмечали низкокачественную графику, примитивный геймплей, короткую продолжительность и однообразие.

Несмотря на это, Strategy First решила дать игре второй шанс. «Месть боксёра: Московский криминалитет» можно приобрести в Steam за 200 рублей.