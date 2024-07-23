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Месть боксёра: Московский криминалитет 05.04.2007
Экшен, Файтинг, Инди
5.5 2 оценки

Классика российского игропрома "Месть боксёра" теперь доступна пользователям Steam

Lunersun
Новости

Steam пополнился неоднозначным представителем российского игропрома. Компания Strategy First решила перевыпустить «Месть боксёра: Московский криминалитет» — файтинг, который впервые увидел свет в 2007 году и запомнился игрокам совсем не с лучшей стороны.

Сюжет игры рассказывает историю главного героя, несправедливо обвинённого в убийстве и попавшего в тюрьму. Оказавшись за решеткой, протагонист решает восстановить справедливость при помощи кулаков.

Разработчики описывают свой проект следующим образом:

  • Бои без правил на улицах Москвы
  • Персонажи из «бурной жизни столицы»
  • Три режима: «Карьера», «Схватка» и мультиплеер
  • Геймплей «в лучших традициях Mortal Kombat»

Однако стоит не забывать, что оригинальный релиз 2007 года был встречен крайне негативно. На сайте Absolute Games игра получила разгромный рейтинг в 3% с пометкой «отвратно». Критики особо отмечали низкокачественную графику, примитивный геймплей, короткую продолжительность и однообразие.

Несмотря на это, Strategy First решила дать игре второй шанс. «Месть боксёра: Московский криминалитет» можно приобрести в Steam за 200 рублей.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
MORDORR

''' ...Несмотря на это, Strategy First решила дать игре второй шанс '''

Вот правильно, один раз наступать на грабли неинтересно. Во второй будет слегка больнее а в пятый, вероятно, начнут посещать мысли.... тут главное не переставать пробовать. Если гвоздь вбивать шляпкой вперед - однажды он таки войдёт. 200 pуб это два пакета молока....выбираю молоко.

7
Гемор

Это не классика. Это блевота россиского игропрома.

7
Ниалот Нзотович

Лучше смуты) Хотя бы оптимизация есть)

4
Леший3 Ниалот Нзотович

конешно лучше! смута вот блевота точно! 🤣

-2
FataRuss

Мэддисон?

5
Lvinomord

Он только куда то исчез.....

1
Ziyter7 Lvinomord

Боксер таки отомстил.

0
Леший3 Lvinomord

ну он там делал пост заявление. типа больше не будет снимать ниче. типа и так всю жизнь за компом провел .... все такое короче..... типа хочу пожить теперь нормально)) и тд) неужели не видел)

0
J Jonah Jameson

лучше бы NFS Underground 1 и 2 появился , чем этот трэш

2
Pastoral

Наверное игру решили перезапустить от впечатлений по сериалу "Слово пацана"

0
Ziyter7

Скорее посмотрели на смуту. Раз такой кал выходит, то чем они хуже?

0
GraF68ru

Конченные что ли? Не судьба было заняться возвращением хотя бы нормальных игр? Тех же не выпущенных сиквелов/оригиналов магии крови или коллапса? Хайпануть на тупых малолетках времен Мэддисона

0
Юрий Алиев

200 дороговато, за такой экскремент.

0
Спектр Зис

Это та игра, гле можно избивать кондукторов?

0
Генерал Анатолий

Я был основателем Valve, и дела мои шли неплохо...Пока в моем магазине не появилась игра "Месть боксера"...

0
Леший3

жаль 2 часть не сделали)))😀😀

0
FatalleZ

Это та самая на которую Медисон легендарный обзор делал? Там еще люстра во всех локациях висит в центре, независимо от местоположения - в помещении или на улице.

Играть я в это конечно же не буду, но спасибо, что напомнили, над чем мы угорали 15 лет назад.

0
Wolfenstein

классика кала на помойку подъехала, все в принципе логично странно, что раньше небыло 🪤

-1
nikvik jm

Вот зачем так позорить?

-1
Gelyr

Месть это то что она вышла ?

-1
Famiclone

Любителям всякого мусора как ВлАдЫк БрХутЫаЛ это обязательно к покупке. Эта игра сделала одного алкаша кумиром школоты конца нулевых, грех на такое 200р не потратить

-2
Пользователь ВКонтакте

Я про эту "классику" первый раз слышу // Александр Ковалёв

-3
Леший3

жаль))

0