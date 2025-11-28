Состоялся релиз сатирического слэшера Revenge of The Gamer о мести разработчикам игр

Сегодня в сервисе цифровой дистрибуции Steam вышел новый инди-проект под названием Revenge of The Gamer. Игра представляет собой экшен от третьего лица, созданный разработчиком-одиночкой под ником Spirit. Автор позиционирует свое творение как абсурдный слэшер, высмеивающий современные пороки игровой индустрии и крупных корпораций.

Сюжет игры повествует о недовольном геймере, который устал от плохой оптимизации и некачественных продуктов. Главный герой берет в руки меч и отправляется в крестовый поход, чтобы лично наказать некомпетентных программистов, ленивых геймдизайнеров и маркетологов. Основная цель протагониста заключается в спасении индустрии от халтуры и уничтожении тирании вымышленной игровой студии.

Геймплей строится на динамичных сражениях с применением комбо-атак и уклонений. Разработчик обещает разнообразие противников, каждый из которых обладает уникальными навыками. Например, на локации Болото предзаказов игрокам предстоит столкнуться с маркетологами, атакующими с дистанции, а на Улице геймдизайнеров, выполненной в стиле киберпанк, встретятся враги, способные телепортировать героя и менять правила боя на ходу. Помимо офисных помещений, действие развернется в пустыне и других сюрреалистичных декорациях.

На данный момент проект продается с релизной скидкой 10 процентов, а его стоимость составляет 485 рублей. Для тех, кто сомневается в покупке, автор подготовил бесплатную демоверсию, позволяющую ознакомиться с началом игры и проверить системные требования.