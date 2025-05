Безумие возвращается - представлен новый трейлер перед релизом Revenge of the Savage Planet

До релиза Revenge of the Savage Planet остаются считанные дни, и команда Raccoon Logic представила свежий трейлер, заряженный иронией, абсурдом и яркими красками. Видео было показано в рамках Future Games Show на Gamescom Latam и ещё раз напомнило игрокам, чего стоит ожидать от продолжения Journey to the Savage Planet.

Игра выходит уже 8 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S — также она будет доступна в Game Pass. Сиквел не просто сохраняет дух оригинала, но и усиливает его: безумный инопланетный сеттинг стал ещё красочнее, а фирменный юмор и сатира на покорение космоса — ещё едче.

В центре сюжета снова оказывается харизматичный и эксцентричный глава Kindred Aerospace — Мартин Твид, который теперь объединяет силы против своего нового соперника: амбициозного директора Alta Interglobal Гюнтера Харрисона. Новое космическое приключение обещает не только абсурдные ситуации, но и серьёзные испытания.

Revenge of the Savage Planet предлагает приключенческий экшен с элементами выживания от третьего лица. Игроков ждут дикие, враждебные планеты, сбор ресурсов, необычные твари и необходимость найти путь домой после того, как проект колонизации космоса был признан слишком дорогим.

Проект выполнен в мультяшном, но детализированном визуальном стиле, поддерживает одиночный и кооперативный режимы, в том числе с разделённым экраном. Игра обещает стать ещё одним ярким пятном на карте космических приключений — веселым, сумасшедшим и очень запоминающимся.