Revenge of the Savage Planet 08.05.2025
Директор Revenge of the Savage Planet заявил, что успех игры на Game Pass не принес ожидаемой прибыли

monk70 monk70

Revenge of the Savage Planet привлекла более миллиона игроков через Game Pass, но креативный директор Алекс Хатчинсон заявил, что это не привело к удовлетворительным финансовым результатам. В недавнем интервью разработчик раскритиковал влияние подписок на монетизацию игры, подчеркнув, как доступность мешает продажам дополнительного контента.

У нас были миллионы игроков, и это здорово, но в наши дни люди ожидают получать что-то бесплатно — будь то через Game Pass или другими способами — и это не монетизировалось так, как нам хотелось бы, что довольно опасно.

Главная проблема, по словам директора, заключается в крайне низком проценте конверсий в покупку дополнения Cosmic Hoarder, которое стоит 10 долларов США.

Процент покупки дополнения просто ужасен. Это показывает, что, раздавая что-то бесплатно, вы фактически говорите людям не платить за это. «Вы получаете игру бесплатно, так купите дополнение». Таково было предложение. Но у нас худший процент покупки дополнения через Game Pass.

Напротив, Хатчинсон отметил, что игроки, купившие полную версию игры, гораздо чаще покупают DLC.

Люди, заплатившие за основную игру, покупают дополнение, а те, кто не платил за основную игру, не платят ни за что.

Директор рассматривает эту ситуацию как часть более широкой проблемы отрасли, где сочетание подписок, больших скидок и регулярно предлагаемых бесплатных игр создаёт конкуренцию не только между разработчиками, но и с их собственными предыдущими каталогами.

Я думаю, это экзистенциально опасно для многих разработчиков. Раньше между поколениями консолей происходил такой большой технологический и визуальный скачок — и на новом оборудовании нельзя было играть в старые игры, — поэтому оба этих фактора привели к тому, что люди стали тратить немного больше на новые игры.

Но сейчас, с обратной совместимостью, подписками, раздачами, бесплатными играми и постоянным наличием старого каталога в Steam, да, это золотой век с точки зрения количества и качества игр. Поэтому выделиться очень сложно.
vegas99

Конечно. Зачем покупать когда можно скачать бесплатно? Никогда ничего не покупаю.

1
goodneighbor

Ждем закрытия гейпасса.