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Revenge of the Savage Planet 08.05.2025
Адвенчура, От первого лица, Открытый мир, Юмор, Научная фантастика
7.9 20 оценок

Revenge of the Savage Planet преодолела отметку в один миллион игроков всего за две недели после релиза

butcher69 butcher69

Разработчики из Raccoon Logic объявили, что их новая игра Revenge of the Savage Planet преодолела отметку в один миллион игроков всего за две недели после релиза. Этот успех сопровождается выпуском трейлера с хвалебными цитатами международной прессы, подчеркивающими качество проекта.

Игра является духовным наследником Journey to the Savage Planet и развивает идеи оригинала, предлагая еще более масштабное, яркое и безумное приключение. Игроки вновь отправляются исследовать инопланетные миры, сканировать окружение, собирать ресурсы и раскрывать тайны. На этот раз движущей мотивацией служит желание отомстить корпорации, уволившей героя по электронной почте — абсурдный и меткий сюжетный поворот.

Геймплей построен в духе метроидвании, но предлагает множество нестандартных механик, побуждая к экспериментам. Четыре уникальных мира, каждый со своей экосистемой и секретами, создают ощущение настоящего научно-фантастического путешествия.

Особого внимания заслуживает кооперативный режим, поддерживающий кроссплатформенную игру, а также локальный мультиплеер, позволяющий разделить веселье вживую. Это делает Revenge of the Savage Planet не только одиночным приключением, но и отличной игрой для компании.

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