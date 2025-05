Revenge of the Savage Planet вышла в раннем доступе для владельцев Cosmic Hoarder Edition

Сиквел комедийного научно-фантастического приключения Journey to the Savage Planet — Revenge of the Savage Planet от студии Raccoon Logic — уже доступен в раннем доступе. Правда, пока только для обладателей расширенного издания Cosmic Hoarder Edition. Остальным игрокам предстоит подождать до 8 мая, когда состоится глобальный релиз на консолях, ПК и в Game Pass.

В новом трейлере разработчики показали кооперативный режим, разнообразные планеты и неожиданное появление водолаза Дэйва — знакомого по предыдущей части.

Сюжет рассказывает о герое, совершившем аварийную посадку на планете Stellaris Prime. Он присоединяется к колонии Nu-Florida в роли работника корпорации Alta, но за время криосна компания разрывает с ним контракт. Брошенный на произвол судьбы, персонаж решает вернуться на Землю и разоблачить преступления Alta, попутно выполняя испытания от загадочного существа.

Cosmic Hoarder Edition включает бонусные миссии, артбук, скидку и предыдущую игру в подарок на Steam.