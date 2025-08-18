Создатель Revenge of the Savage Planet говорит, что добавит DLC когда геймеры станут активнее покупать игру

Разработчики игры Revenge of the Savage Planet сообщили, что дальнейшие дополнения для проекта будут зависеть от объёмов продаж. Несмотря на значительный интерес к игре и высокие позиции в списках желаемого на платформе Steam, фактические покупки пока не соответствуют ожиданиям.

Алекс Хатчинсон, креативный директор и сооснователь студии Raccoon Logic, в интервью с GamesRadar+ рассказал, что команда с удовольствием продолжит работу над проектом. Он отметил, что если хотя бы небольшая часть пользователей, собирающихся приобрести игру из списка желаемого, сделает это в течение следующего месяца, у игроков появится возможность увидеть больше дополнений.

Чтобы стимулировать интерес, на следующей неделе в Steam планируется запустить бесплатную демоверсию. Также разработчики обещают ввести фоторежим и другие улучшения в будущем. Хатчинсон отметил, что за четыре года разработки в проекте участвовало около 30 человек, и выразил надежду, что труд команды будет оценён хотя бы по цене двух чашек кофе.

Revenge of the Savage Planet доступна на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 5, Xbox Series, а также в рамках подписки Game Pass. Игра получила хороший приём в Steam, где сейчас у неё положительны рейтинг. Русской локализации пока нет.