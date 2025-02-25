Веселый экшен Revenge of the Savage Planet выйдет 8 мая

Студия Raccoon Logic подтвердила, что научно-фантастический экшен Revenge of the Savage Planet выйдет 8 мая. В новом трейлере разработчики показали свежие кадры геймплея.

В отличие от Journey to the Savage Planet, новая часть использует вид от третьего лица. Игроки снова отправятся на инопланетную планету, главной целью станет побег на Землю. Исследование останется ключевым элементом: предстоит сканировать флору и фауну, встречать пришельцев и улучшать снаряжение.

В игре будут локальный и сетевой кооператив, а также поддержка кросс-игры. Revenge of the Savage Planet выйдет на PS5, PS4, Xbox Series X/S и PC. Покупатели Cosmic Hoarder Edition получат доступ уже 5 мая.