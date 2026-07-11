Анонсирован кроссовер тактической ролевой игры Reverse: 1999 и шутера Atomic Heart

Разработчики из студии Bluepoch представили детали грядущего обновления для бесплатной ролевой игры Reverse: 1999, созданного в коллаборации с фантастическим шутером Atomic Heart от Mundfish. Событие начнется 23 июля 2026 года на персональных компьютерах и мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

В рамках временного кроссовера персонажи Reverse: 1999, среди которых Вертин, Икс, Мадам Люси и Месмер-младшая, отправятся на советское Предприятие 3826. Сюжетная линия объединит элементы путешествий во времени и эстетику альтернативного ретрофутуризма. Также в игру будут добавлены тематические облики для уже знакомых героев, выполненные в стиле советской фантастики.

Ключевыми новинками станут 2 игровых персонажа из вселенной Atomic Heart. Среди них представлены роботы-телохранители Близняшки, которые выступят в роли мощного атакующего бойца с уникальной механикой. Они станут дебютными героями в игре, обладающими сразу 2 стихиями-аффлатусами и способными одновременно использовать 2 психокуба, что существенно повысит их базовые характеристики. Другим персонажем станет ремонтный шкаф Нора, получившая 4 звезды редкости. Ее можно будет получить бесплатно за выполнение внутриигровых активностей.

Для получения Близняшек разработчики подготовят специальный баннер под названием Analysis of Metallic Dramaturgy с уникальной системой дополнительных наград. При совершении 100 призывов пользователи смогут выбрать в качестве награды либо копию Близняшек, либо предмет Suitcase Impression, позволяющий разблокировать случайного 6-звездочного персонажа из стандартного набора. Дополнительные бонусы будут выдаваться на отметках в 160, 220 и 280 призывов. Всего в рамках события разработчики обещают раздать более 110 бесплатных попыток призыва, бесплатный месячный пропуск, облик для персонажа Бримли и другие награды.

В честь анонса авторы также опубликовали специальный промокод AtomicHeartCollab0723, который можно активировать внутри игры для получения бесплатных ресурсов. Проект Reverse: 1999 доступен на персональных компьютерах через собственный клиент и цифровую платформу Steam, а также на смартфонах.