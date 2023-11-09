Для пошаговой RPG новеллы-Reverse 1999 вышло крупное обновление 1.1

Первое крупное обновление для игры, по заверениям разработчиков из Bluepoch, будет крутиться вокруг талантливой воровки-Мелании и кражи кубка Риме. По этому случаю разработчики представили официальный трейлер обновления со всеми нововведениями:
В патче 1.1 для Reverse 1999 появятся несколько новых персонажей, которые будут появляться постепенно, по мере добавления новых ивентовых баннеров. Новыми героями стали воровка Мелания, пес Пиклс(Огурчик) и странствующий художник Дигер. Вместе с ними в игре появится дополнительные
события для получения скинов и накопления ресурсов для прокачки персонажей.
Мелания в команде займёт место сильного дпс-игрока, который наносит огромный урон по противнику, уменьшает количество вражеских "Мокси"(ресурс для применения ультимейт-атаки), и в ходе боя может лечить саму себя. Пиклс еще один неплохой дпс-персонаж, с механикой пропуска хода. После пропуска хода все его способности значительно усиливаются, а ультимейт-атака усиливает способности персонажей по команде.
Reverse 1999 доступна для игры бесплатно на ПК и мобильных платформах. За ежедневный вход в игру, после обновления до версии 1.1, все игроки получат дополнительные награды. Также станут доступны новые промо-коды на различные плюшки.
Был бы русский язык было бы интересно, а так игра красивая, но...и на этом все!
это отговорки