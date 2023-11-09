Для пошаговой RPG новеллы-Reverse 1999 вышло крупное обновление 1.1

Ролевая стратегия, повествующая о приключениях во временных петлях XX века.

Вы оказываетесь в эпицентре загадочного явления под названием «Шторм», которое в одночасье перевернуло ход истории и заставило время пойти вспять. Главная героиня одна из немногих, кто сумел выжить после катаклизма и обрести уникальную способность, которая позволяет путешествовать сквозь разные исторические эпохи.

От бурлящих 20-х годов до рубежа тысячелетий — вы пронесётесь сквозь десятилетия, чтобы разгадать тайну «Шторма» и узнать правду о событиях 1999 года, навсегда изменивших ход истории.

Каждый персонаж в игре обладает уникальным набором способностей. Их можно применять в виде мощных «карт» в пошаговых тактических боях.

Только вам решать, какие козыри разыграть, чтобы победить и приблизиться к разгадке тайны временной петли.