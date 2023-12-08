Пошаговая RPG новелла-Reverse 1999 получила очередное крупное обновление 1.2

Следующее крупное обновление, получившее название "Кошмар на Зеленом озере", перенесет игрока в 1971 год на некогда заброшенную военную базу, которая при неизвестных обстоятельствах закрылась навсегда.

Вначале все всегда кажется нормальным и непринуждённым. И вот группа любителей кино, посещает место, о котором говорится в слухах. Стоматолог, который хочет обогатить свою коллекцию зубов, и кучка друзей-приключенцев, воплощающих свои желания в реальность.

Вот какой должна быть история, но концовка... непредсказуемая.

По этому случаю разработчики представили официальный трейлер обновления со всеми нововведениями:

В патче 1.2 для Reverse 1999 появятся несколько новых персонажей, которые будут появляться постепенно, по мере добавления новых ивентовых баннеров. Новыми героями стали Зубная фея, Джесика, дриада специализирующаяся на ядах и режисер фильма ужасов Блонни.

Также вместе с патчем в игре появиться множество событий на сбор ресурсов для прокачки персонажей, скины для персонажей и новые посттройки для вашего острова.

Зубная фея - мощная поддержка критического урона и целитель. Используя свои пассивные способности и навыки, она может накладывать множество дебаффов, связанных с критическим уроном. Несмотря на то, что ее дебаффы очень универсальны, может быть трудно извлечь выгоду без керри, ориентированного на критический урон, который мог бы составить ей пару.

Reverse 1999 доступна для игры бесплатно на ПК и мобильных платформах. За ежедневный вход в игру, после обновления до версии 1.2, все игроки получат дополнительные награды. Также станут доступны новые промо-коды на различные плюшки.