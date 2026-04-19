Разработчики пошаговой стратегии Reverse: 1999 и Atomic Heart объявили о кроссовере - событие стартует в июле 2026 года

Разработчики популярной тактической RPG Reverse: 1999 (Bluepoch) и шутера Atomic Heart (Mundfish) официально представили совместный кроссовер. Анонс появился сегодня в официальных аккаунтах игр и был быстро подхвачен игровыми СМИ. Трейлер посвящен Люси и знаменитым роботам-близняшкам из Atomic Heart, а сюжет будет завязан на посещении персонажами Reverse: 1999 научного саммита, где представят новые научные достижения альтернативного Советского Союза. Кроссовер запланирован на июль 2026 года.



Тем временем текущая версия игры 3.4 "Весна бесконечна" уже полностью доступна игрокам. В Reverse: 1999 игрокам предстоит взять на себя роль Хранителя времени Вёртин - единственного человека, невосприимчивого к таинственной "Буре", которая обратила вспять ход истории в последний день 1999 года. Ключевые особенности игры: смесь ретро-футуризма, нуара и магического реализма, а также карточная механика, где комбинации навыков и грамотное использование шкалы Moxie решают исход битвы.