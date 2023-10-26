Состоялся релиз стильной пошаговой RPG - Reverse 1999

Rebirth: 1999 - это пошаговая-RPG игра с боевой системой, основанной на использовании карт-заклинаний. В игре много внимания уделяется сюжету, где главные героини в лице анимешных Шерлока и Ватсона путешествуют по времени, разгадывая различные головоломки. Присутствует основной сюжетный режим, несколько дополнительных игровых режимов и повторяющиеся побочные сюжетные события. А вот pvp-составляющая отсутствует полностью.

Игра отличается не только сильным актёрским составом озвучки, но и разнообразием персонажей, каждый из которых обладает уникальным дизайном и историей. Еще одним преимуществом является художественный стиль игры, выполненный в псевдотрёхмерной стилистике, где персонажи и окружение отрисованы вручную, а вот эффекты выполнены в 3D.

Уже сегодня ее можно скачать на ПК , Android и IOS, и получить внутриигровые плюшки.