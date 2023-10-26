Состоялся релиз стильной пошаговой RPG - Reverse 1999

Rebirth: 1999 - это пошаговая-RPG игра с боевой системой, основанной на использовании карт-заклинаний. В игре много внимания уделяется сюжету, где главные героини в лице анимешных Шерлока и Ватсона путешествуют по времени, разгадывая различные головоломки. Присутствует основной сюжетный режим, несколько дополнительных игровых режимов и повторяющиеся побочные сюжетные события. А вот pvp-составляющая отсутствует полностью.
Игра отличается не только сильным актёрским составом озвучки, но и разнообразием персонажей, каждый из которых обладает уникальным дизайном и историей. Еще одним преимуществом является художественный стиль игры, выполненный в псевдотрёхмерной стилистике, где персонажи и окружение отрисованы вручную, а вот эффекты выполнены в 3D.
Уже сегодня ее можно скачать на ПК , Android и IOS, и получить внутриигровые плюшки.
Скачал, поиграл. Это - гача, дальше можно не читать.
Но в игре и правда невероятно красивый стиль. Озвучка тоже шик. Но русского перевода нет, поэтому я если ещё с начала что-то понимал, то потом уже всё. Персонажи красивые, но в самом геймплее... Ну типичные чибики. Сами бои так себе, даже очень.
Боевой пропуск - на месте, крутки - на месте. Персонажи аж по 6 звёзд. Как играющему в геншин и хонкай это непривычно. Крутка на 20 "примогемов" дороже стоит, чем в аналогах (180).
У игры был потенциал (и есть, но...) и классный сюжет и классный сеттинг. Но есть нюанс. Это - гача, а этот жанр игр не должен существовать.
но тем не менее он таки существует
хм сюжетная пошаговая игра на андроид и бесплатно... попахивает донатиком) ну скачаю гляну
зачем я это качаю...
Любопытство…))
Я так понимаю, русский там отсутствует?
Отстутствует
Да не сказать что стильная. Обычное инди-аниме.