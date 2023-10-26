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Reverse: 1999 25.10.2023
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Состоялся релиз стильной пошаговой RPG - Reverse 1999

Arkrade
Новости

Rebirth: 1999 - это пошаговая-RPG игра с боевой системой, основанной на использовании карт-заклинаний. В игре много внимания уделяется сюжету, где главные героини в лице анимешных Шерлока и Ватсона путешествуют по времени, разгадывая различные головоломки. Присутствует основной сюжетный режим, несколько дополнительных игровых режимов и повторяющиеся побочные сюжетные события. А вот pvp-составляющая отсутствует полностью.

Игра отличается не только сильным актёрским составом озвучки, но и разнообразием персонажей, каждый из которых обладает уникальным дизайном и историей. Еще одним преимуществом является художественный стиль игры, выполненный в псевдотрёхмерной стилистике, где персонажи и окружение отрисованы вручную, а вот эффекты выполнены в 3D.

Уже сегодня ее можно скачать на ПК , Android и IOS, и получить внутриигровые плюшки.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Etteri

Скачал, поиграл. Это - гача, дальше можно не читать.

Но в игре и правда невероятно красивый стиль. Озвучка тоже шик. Но русского перевода нет, поэтому я если ещё с начала что-то понимал, то потом уже всё. Персонажи красивые, но в самом геймплее... Ну типичные чибики. Сами бои так себе, даже очень.

Боевой пропуск - на месте, крутки - на месте. Персонажи аж по 6 звёзд. Как играющему в геншин и хонкай это непривычно. Крутка на 20 "примогемов" дороже стоит, чем в аналогах (180).

У игры был потенциал (и есть, но...) и классный сюжет и классный сеттинг. Но есть нюанс. Это - гача, а этот жанр игр не должен существовать.

2
Вельвет

но тем не менее он таки существует

0
Floww

хм сюжетная пошаговая игра на андроид и бесплатно... попахивает донатиком) ну скачаю гляну

0
A E

зачем я это качаю...

0
Goodvini

Любопытство…))

0
Rаyden

Я так понимаю, русский там отсутствует?

0
Arkrade

Отстутствует

0
Кей Овальд

Да не сказать что стильная. Обычное инди-аниме.

-1