Reverse Collapse: F получила первый трейлер: мрачный фантастический шутер готовят к релизу в 2028 году

Reverse Collapse: F официально представлена издателем Sunborn Network Technology и студией MICA Team. Проект позиционируется как научно-фантастический кооперативный шутер от третьего лица и выйдет сразу на PlayStation 5, Xbox Series, ПК и мобильных устройствах. Правда, релиз намечен лишь на 2028 год — срок, который сам по себе вызывает вопросы.

Игрокам предстоит взять на себя роль «Одарённых» — бойцов, отправленных в опасный мир в поисках шанса на выживание человечества. Формула знакомая: PvE, мрачная фантастика, командное взаимодействие. На бумаге это напоминает смесь современных кооперативных шутеров и мобильных сервисных игр, где ставка делается на долгую поддержку.

Отдельный акцент — на Unreal Engine 5, что намекает на серьёзный технический уровень. Но в 2026–2028 годах этим уже никого не удивишь: важнее, сможет ли игра предложить уникальный геймплей, а не просто красивую картинку.

В целом анонс выглядит скорее как заявка на будущее, чем как готовый продукт. С одной стороны, мультиплатформенность расширяет аудиторию. С другой — такие проекты часто рискуют «размыться» между ПК и мобильным рынком.

Если разработчикам удастся удержать баланс между глубиной и доступностью, Reverse Collapse: F может занять свою нишу. Но пока это больше интересная концепция, чем гарантированный хит.