4Х-стратегия Revival: Recolonization получила демоверсию в Steam ©

HeroCraft PC выпустила демо-версию своей 4X-игры Revival: Recolonization во время мероприятия PC Gaming Show. Демоверсия уже доступна в Steam. Выход игры в раннем доступе состоится 28 июня 2023 года.

Демо-версия — это предварительная версия Revival: Recolonization, предлагающая часы игрового процесса без ограничений по времени игры или контенту. Тем не менее, к раннему выпуску будет применена некоторая полировка.

Revival: Recolonization — игра в формате 4X, действие которой происходит на постапокалиптической Земле. Игроки возглавят молодую группу людей, которые возвысятся, улучшат свои технологии и приведут человечество к славе и процветанию.