Близняшки и Рафик из Atomic Heart появятся в 4Х-стратегии Revival: Recolonization ©

Студия HeroCraft PC сообщила о кроссовере их детища в лице 4Х-стратегии Revival: Recolonization с небезызвестным экшеном от Mundfish под названием Atomic Heart. Уже 28 июня пользователи смогут встретиться с голограммой тех самых близняшек в районах новых аномалий, названных Holo Theater. Кроме того, появятся и новый тип противников, а именно Рафик (RAF-9).

Напомним, что 4Х-стратегия Revival: Recolonization является временным эксклюзивом VK Play, поэтому на данной площадке игру уже можно опробовать. Касаемо официального выхода в цифровом магазине Steam - он состоится 28 июня этого года в стадии раннего доступа.

Revival является пошаговой стратегией, действия которой происходят после серьезного катаклизма, разделившего жизнь выживших на два этапа: до и после апокалипсиса. Взяв под управление главного героя Эмиссара, пробудившегося от многовекового анабиоза, искатели приключений отправятся на исследование планеты, дабы освоить новые территории и подготовить свою будущую армию к большим подвигам.