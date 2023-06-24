Игроки Revival: Recolonization смогут сыграть в предыдущую часть прямо в самой игре ©

Предстоящая 4X-стратегия Revival: Recolonization — игра с корнями. Это первая игра серии, появившаяся на ПК, в то время как оригинальные игры Revival были на Java, известной как «4X-стратегия для кнопочных телефонов». Кроме того, это первая игра серии Revival со времен Revival 2, вышедшей в 2009 году. И теперь игроки могут сыграть в Revival 2 прямо в Revival: Recolonization.

Чтобы играть в Revival 2, вам нужно найти древнее устройство под названием «кнопочный телефон».

Revival: Recolonization — игра в формате 4X, действие которой происходит на постапокалиптической Земле. Игроки возглавят молодую группу людей, которые возвысятся, улучшат свои технологии и приведут человечество к славе и процветанию.

Управляйте местностью с помощью системы указов, чтобы дать вашей армии преимущество в тактических сражениях. Настройте свои юниты так, как вы хотите. Первобытный воин с высокотехнологичным снаряжением? Конечно, почему бы и нет. Отвоюйте Землю у безумного ИИ, который заставит вас столкнуться с последствиями ваших действий.