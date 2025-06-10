Конец света - лишь начало: постапокалиптическая стратегия Revival: Recolonization выходит на Xbox

Стратегическая 4X-игра Revival: Recolonization, погружающая игроков в мир после глобального катаклизма, добирается до Xbox Series X|S и Xbox One уже 16 июня. Об этом объявила студия HeroCraft PC. Проект будет доступен по цене 29,99 долларов, но желающие могут оформить предзаказ со скидкой — за 23,99 доллара.

После раннего доступа на ПК, стартовавшего в 2023 году, и полноценного релиза в апреле 2024-го, Revival: Recolonization готова расширить аудиторию на консолях. Игра предлагает богатый и реиграбельный опыт в жанре 4X-стратегий с нестандартным подходом к геймплею.

Игрокам предстоит возглавить один из уцелевших кланов в разрушенном мире, где климат и ландшафт изменяются на ходу, а законы природы больше не высечены в камне. Здесь каждое решение может повлиять на судьбу человечества, а сами правила игры — меняться по ходу кампании: внезапные штормы, зомби-апокалипсис, запрет на оружие или вспышка новых болезней. Все это заставит адаптироваться и применять гибкую систему указов, позволяющую даже терраформировать локации.

Игроки смогут пройти через четыре эпохи, открывая футуристические технологии и помогая своим последователям эволюционировать. В пошаговых боях предстоит настраивать войска вручную, выбирая модули и вооружение, а также использовать разрушаемое укрытие и ландшафт в свою пользу.

Исследуйте Землю, покрытую аномалиями и артефактами прошлого мира, сражайтесь с мутировавшими зверями и механическими чудовищами — и несите свет цивилизации в этот тёмный, изменчивый мир.

Revival: Recolonization обещает свежий взгляд на 4X-стратегии и станет отличным поводом для поклонников жанра вновь отправиться в бой — на этот раз на консолях Xbox.