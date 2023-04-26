Revival: Recolonization 2-й квартал 2023 г.
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Постапокалиптическая стратегия Revival: Recolonization получила новый трейлер с датой выхода

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monk70
Новости

Компания HeroCraft PC сообщила, что 4X стратегия Revival: Recolonization войдет в ранний доступ 28 июня в Steam.

Revival: Recolonization — это стратегическая игра 4x, действие которой происходит в постапокалиптической версии Земли, где местность и правила боя могут меняться в ключевые моменты. Игроки будут руководить молодой группой людей, которые поднимаются вверх, совершенствуют свои технологии, используя все виды оружия, от баллисты до боевых слонов, и ведут человечество к повторному захвату Земли у безумного ИИ.

Релиз раннего доступа будет включать в себя:

  • Система указов. Управляйте местностью, чтобы дать своей армии преимущество в бою.
  • Редактор юнитов. Настройте свои юниты, чтобы они выглядели так, как вы хотите.
  • Игровой режим типа «Доминирование» — побеждайте вражеские фракции и оставайтесь последним выжившим.
  • Эмиссары. Выбирайте между двумя разными эмиссарами, каждый со своими способностями.
  • Выбор народов - Выберите из пяти разных людей и приведите их к победе.
  • Множественные эпохи. Пройдите через четыре различные технологические эпохи.
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