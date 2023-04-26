Постапокалиптическая стратегия Revival: Recolonization получила новый трейлер с датой выхода ©

Компания HeroCraft PC сообщила, что 4X стратегия Revival: Recolonization войдет в ранний доступ 28 июня в Steam.

Revival: Recolonization — это стратегическая игра 4x, действие которой происходит в постапокалиптической версии Земли, где местность и правила боя могут меняться в ключевые моменты. Игроки будут руководить молодой группой людей, которые поднимаются вверх, совершенствуют свои технологии, используя все виды оружия, от баллисты до боевых слонов, и ведут человечество к повторному захвату Земли у безумного ИИ.

Релиз раннего доступа будет включать в себя: