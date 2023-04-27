Revival: Recolonization 26.04.2023
5.8 24 оценки

VK Play обзавелся еще одним эксклюзивом - Состоялся выход пошаговой стратегии Revival: Recolonization

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Новости

Калининградская студия HeroCraft PC выпустила новую глобальную стратегию под названием Revival: Recolonization в раннем доступе. Данная новость порадовала не только фанатов данного жанра и постапокалиптического сеттинга, но и цифровую площадку VK Play, так как для игроков из России проект доступен именно там.

Говоря о сюжетной составляющей Revival: Recolonization, действия игры происходят после серьезного катаклизма, который разделил жизнь выживших на два этапа: до и после апокалипсиса. Взяв под управление главного героя Эмиссара, пробудившегося от многовекового анабиоза, искатели приключений отправятся на исследование планеты, дабы освоить новые территории и подготовить свою будущую армию к большим подвигам.

С чем же еще игрокам предстоит иметь дело? Поиск древних артефактов, исследование непредсказуемых аномалий, сражения с дикими животными и ужасными автоматонами – это то, с чем герой будет сталкиваться постоянно. Также авторы выделяют свой гибкий редактор юнитов, позволяющий создать самые разнообразные комбинации оружия, брони и экипировки.

Новую пошаговую стратегию Revival: Recolonization можно приобрести за 499 рублей на в цифровом магазине VK Play. Разработчики обещают взаимодействовать с пользователями, дабы улучшать и делать проект по-настоящему интересным, а также затягивающим в игровой процесс.

ПК Релизы
-8
9
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Новый трейлер 4Х-стратегии Revival: Recolonization
Новый трейлер Revival: Recolonization с комментариями разработчиков
Новый трейлер Revival: Recolonization с комментариями разработчиков
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Кей Овальд

Эксклюзивы - это мерзость.

4
samosan

Разумеется,это не касается эксклюзивов стима?)

-5
Helix8 samosan

я как-то не слышал, чтоб стим проплачивал эксклюзивность

3
Кей Овальд samosan

Разумеется. Стим не насаждает спецом эксклюзивность нигде. Он просто самая удобная и массовая платформа.

0
Evzard

Один фиг мыло.ру есть мыло.вк. лучше через Турцию Стим чем

2
JohnTornton

там и помрёт.

в егс с аудиторией со всего мира ни один эксклюзив не окупился, что уж говорить про вк?

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Точно экз? Егс такого не позволял себе

0
TIMetal

Выглядит неплохо_

0
UnRus

Эксклюзивы которые мы заслужили

-1