VK Play обзавелся еще одним эксклюзивом - Состоялся выход пошаговой стратегии Revival: Recolonization ©

Калининградская студия HeroCraft PC выпустила новую глобальную стратегию под названием Revival: Recolonization в раннем доступе. Данная новость порадовала не только фанатов данного жанра и постапокалиптического сеттинга, но и цифровую площадку VK Play, так как для игроков из России проект доступен именно там.

Говоря о сюжетной составляющей Revival: Recolonization, действия игры происходят после серьезного катаклизма, который разделил жизнь выживших на два этапа: до и после апокалипсиса. Взяв под управление главного героя Эмиссара, пробудившегося от многовекового анабиоза, искатели приключений отправятся на исследование планеты, дабы освоить новые территории и подготовить свою будущую армию к большим подвигам.

С чем же еще игрокам предстоит иметь дело? Поиск древних артефактов, исследование непредсказуемых аномалий, сражения с дикими животными и ужасными автоматонами – это то, с чем герой будет сталкиваться постоянно. Также авторы выделяют свой гибкий редактор юнитов, позволяющий создать самые разнообразные комбинации оружия, брони и экипировки.

Новую пошаговую стратегию Revival: Recolonization можно приобрести за 499 рублей на в цифровом магазине VK Play. Разработчики обещают взаимодействовать с пользователями, дабы улучшать и делать проект по-настоящему интересным, а также затягивающим в игровой процесс.