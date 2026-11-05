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Re-Volt 18.08.1999
Аркада, Гонки, Автомобили, От третьего лица
7.9 34 оценки

Сегодня выйдет переиздание культовой гоночной игры Re-Volt

Pavel Rally Pavel Rally

Переиздание классической игры 1999 года про гонки на радиоуправляемых машинках. Игрок управляет миниатюрными модельками, а трассами служат огромные по человеческим меркам локации: супермаркеты, магазины игрушек, музеи, городские кварталы и палубы кораблей. Игровой процесс завязан на использовании оружия и бонусов (ракеты, масляные лужи, водяные бомбы, батарейки для ускорения), разбросанных по трассе, чтобы выбивать соперников и вырываться вперед. В игре доступны 28 машинок и 13 трасс.

  • Издание Re-Volt H2 Edition предлагает классический геймплей с нововведениями:
  • Увеличенный инвентарь: теперь машинка может удерживать до 3 бонусов/оружия одновременно (в оригинале был всего 1 слот).
  • Миникарта и обучение: на экран добавили карту трассы, а также систему подсказок для новичков.
  • Локальный мультиплеер: поддержка режима разделенного экрана (Split-Screen) для игры вчетвером на одной консоли.
  • Сегодня игра Re-Volt H2 Edition выходит на Sony PlayStation и Nintendo Switch.

4 года назад оригинальный Re-Volt вышел в Steam, он был раскритикован из-за технического состояния, фанаты выпустили модификацию RVGL, устраняющие проблемы запуска на Windows 10/11, добавили поддержку высоких разрешений и современных геймпадов.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Дмитрий Ворончихин

Офигенная игрушка была на своё время

9
Melodic Osrik

так ссылка то на старую версию

2
TikitikiTardeKelemano

А что с редактором трасс? У меня через раз работает

1