Сегодня выйдет переиздание культовой гоночной игры Re-Volt

Переиздание классической игры 1999 года про гонки на радиоуправляемых машинках. Игрок управляет миниатюрными модельками, а трассами служат огромные по человеческим меркам локации: супермаркеты, магазины игрушек, музеи, городские кварталы и палубы кораблей. Игровой процесс завязан на использовании оружия и бонусов (ракеты, масляные лужи, водяные бомбы, батарейки для ускорения), разбросанных по трассе, чтобы выбивать соперников и вырываться вперед. В игре доступны 28 машинок и 13 трасс.

Издание Re-Volt H2 Edition предлагает классический геймплей с нововведениями:

Увеличенный инвентарь: теперь машинка может удерживать до 3 бонусов/оружия одновременно (в оригинале был всего 1 слот).

Миникарта и обучение: на экран добавили карту трассы, а также систему подсказок для новичков.

Локальный мультиплеер: поддержка режима разделенного экрана (Split-Screen) для игры вчетвером на одной консоли.

Сегодня игра Re-Volt H2 Edition выходит на Sony PlayStation и Nintendo Switch.

4 года назад оригинальный Re-Volt вышел в Steam, он был раскритикован из-за технического состояния, фанаты выпустили модификацию RVGL, устраняющие проблемы запуска на Windows 10/11, добавили поддержку высоких разрешений и современных геймпадов.