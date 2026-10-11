Анонсирована олдскульная ролевая игра Rewolt в духе Gothic

Сербская студия Mythic Wave официально представила свой дебютный проект - хардкорный ролевой экшен от третьего лица Rewolt. Разработку возглавляют автор RPG-канала Click4Gameplay Марко Глисович и генеральный секретарь Сербской федерации киберспорта Стеван Росич. Проект создается небольшой командой из 10 человек и позиционируется как духовный наследник первых 2 частей Gothic с акцентом на ручную проработку локаций, высокую сложность и классическое развитие героя от слабого бродяги до несокрушимого воина.

Действие разворачивается на континенте Tellus в изолированном каньоне под названием Ничейные земли. Главным героем выступает безымянный мертвец, воскрешенный загадочным отшельником. Разбираясь в обстоятельствах собственной гибели и пытаясь разгадать тайну странного шрама на шее, протагонист оказывается между 2 враждующих лагерей. С одной стороны выступает фанатичный легион Vallador с жестокой армейской иерархией и запретными алхимическими опытами над минералом Woltium, порождающим чернокнижников. С другой стороны находятся коренные жители Delen, поклоняющиеся стихиям и готовые защищать священные территории ценой собственных жизней.

Сюжетная линия разделена на 5 глав, причем окончание каждого сюжетного акта кардинально обновляет открытый мир, заселяя локации новыми противниками, неигровыми персонажами и цепочками заданий. Ключевая развилка происходит в районе 3 главы, где выбор стороны конфликта окончательно закрывает альтернативную ветку и ведет к одной из 2 различных концовок. Авторы полностью исключили маркеры заданий, компас и желтую краску на уступах скал. Окружение строится вручную без процедурной генерации, а из-за отсутствия автолевелинга опасные высокоуровневые твари могут поджидать прямо на выходе из стартовой зоны. Все обитатели поселений обладают собственным суточным циклом, включающим работу, приемы пищи и ночной сон.

Боевая система завязана на универсальной комбо-системе, таймингах, кулдаунах и позиционировании, обходясь без шкал выносливости и маны. На манер серии Gothic персонаж начинает путь слабым и едва удерживает клинок. Навыки ближнего боя разбиты на 3 уровня мастерства: новичок, продвинутый боец и мастер. Каждый ранг открывает новые боевые стойки, анимации ударов, повышенную точность и урон связок. Дополнительно в игре представлены луки, арбалеты и 6 специализированных магических направлений, привязанных к выбранной фракции.

Создание ролевого экшена началось еще в 2024 году. Креативный директор Марко Глисович лично спонсировал прототип, отдавая на производство до 50% рекламных контрактов со своего канала. Разработчики отклонили предложения нескольких издателей ради творческого контроля, однако масштабы проекта быстро истощили бюджет.

Оценка необходимого бюджета оказалась ошибочной, поскольку разработка игры такого масштаба требует огромных затрат. Выход на Kickstarter стал единственным логичным шагом, позволяющим сохранить творческую независимость и обойтись без участия сторонних издателей.

- Марко Глисович, креативный директор Mythic Wave

Команда также принципиально отказалась от генеративного искусственного интеллекта на этапе концепт-артов, привлекая 3 художников с опытом работы в игровой индустрии и кинематографе. Сейчас проект находится на стадии пре-альфы, а в ближайшие месяцы в Steam появится бесплатное боевое демо для сбора отзывов и полировки сражений. Полноценная альфа-версия запланирована на начало 2027 года, а запуск в раннем доступе с прологом, 2 главами и 30% карты намечен на 2028 год.