Авторы многопользовательской ролевой игры RF Online Next показали несколько новых трейлеров

На выставке G-Star 2023 компания Netmarble в очередной раз продемонстрировала RF Online Next - научно-фантастическую MMO, разрабатываемую для ПК и мобильных устройств на движке Unreal Engine 5. Южнокорейский разработчик приобрел права на франшизу RF ONLINE в сентябре 2020 года. Оригинальная игра, как некоторые из вас помнят, была выпущена в 2004 году компанией CCR, однако в Северной Америке и Европе она появилась только два года спустя.

Действие RF Online Next, как и той игры, разворачивается на далекой планете Новус, где наряду с магией существуют передовые технологии.

Бои в RF Online Next основаны на научно-фантастических мотивах и представляют собой уникальный боевой опыт по сравнению с другими фэнтезийными играми. Бойцы могут выбрать один из шести уникальных биокостюмов, чтобы насладиться высокооктановыми, основанными на навыках сражениями. Игроки также могут свободно переключаться между биокостюмами в зависимости от ситуации в бою. В игре также есть возможность вызывать гигантских роботов для помощи в сражениях или управлять ими.

Кроме того, в RF Online Next реализована система свободного полета, включающая изменение высоты, ускорение, динамическую посадку и зависание. Это позволяет игрокам быстро перемещаться и исследовать мир, а также может быть использовано как стратегический элемент для улучшения общего впечатления от RF.

В мире RF Online Next появится множество масштабных боссов. Для совместного противостояния с ними игроки смогут использовать свои навыки пилотирования биокостюма, вызывать гигантских роботов и привлекать других игроков. В игре также будут присутствовать элементы Realm vs Realm, характерные для предыдущей части франшизы RF, что позволит игрокам вступить в масштабные сражения за ключевые ресурсы.

Выход RF Online Next запланирован на следующий год, однако пока неясно, будет ли это глобально или только в Южной Корее.