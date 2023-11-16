Представлен первый трейлер и скриншоты многопользовательской ролевой игры RF ONLINE NEXT

Издательство Netmarble и компания-разработчик Netmarble N2 представили новую информацию, кадры и скриншоты из многопользовательской ролевой игры RF ONLINE NEXT на выставке G-Star 2023, которая пройдет с сегодняшнего дня по 19 ноября в выставочном центре Busan Exhibition and Convention Center в Южной Корее.
Бои в RF ONLINE NEXT основаны на научно-фантастических мотивах и представляют собой уникальный боевой опыт по сравнению с другими фэнтезийными играми. Бойцы могут выбрать один из шести уникальных биокостюмов, чтобы насладиться высокооктановыми, основанными на навыках сражениями. Игроки также могут свободно переключаться между биокостюмами в зависимости от ситуации в бою. В игре также есть возможность вызывать гигантских роботов для помощи в сражениях или управлять ими в бою.
Кроме того, в RF ONLINE NEXT реализована система свободного полета, включающая изменение высоты, ускорение, динамическую посадку и зависание. Это позволяет игрокам быстро перемещаться и исследовать мир, а также может быть использовано как стратегический элемент для улучшения общего впечатления от RF.
В мире RF ONLINE NEXT появится множество масштабных боссов. Для совместной борьбы с ними игроки смогут использовать свои навыки пилотирования биокостюма, вызывать гигантских роботов и привлекать других игроков. В игре также будут присутствовать элементы Realm vs Realm, характерные для предыдущей части франшизы RF, что позволит игрокам вступить в масштабные сражения за ключевые ресурсы.
Оригинальная игра была моей первой ММО. Жаль что её забросили. Что будет с продолжением, хз. Выглядит красиво конечно но будет ли играбельно
Судя по тому что они показывают и рассказывают - это будет вообще не RF, а "игра по мотивам", с геймплеем как в Anthem, никаких трех расс, войн за чип, выборов глав, заруб огромных толп, и пр.пр.
Очередная азиатская мобилка.
Если не будет полноценной игра цельной трассы Акретия, то многие могут пропустить.
Очередная экшн дрочильня.