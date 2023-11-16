Представлен первый трейлер и скриншоты многопользовательской ролевой игры RF ONLINE NEXT

Издательство Netmarble и компания-разработчик Netmarble N2 представили новую информацию, кадры и скриншоты из многопользовательской ролевой игры RF ONLINE NEXT на выставке G-Star 2023, которая пройдет с сегодняшнего дня по 19 ноября в выставочном центре Busan Exhibition and Convention Center в Южной Корее.

Бои в RF ONLINE NEXT основаны на научно-фантастических мотивах и представляют собой уникальный боевой опыт по сравнению с другими фэнтезийными играми. Бойцы могут выбрать один из шести уникальных биокостюмов, чтобы насладиться высокооктановыми, основанными на навыках сражениями. Игроки также могут свободно переключаться между биокостюмами в зависимости от ситуации в бою. В игре также есть возможность вызывать гигантских роботов для помощи в сражениях или управлять ими в бою.

Кроме того, в RF ONLINE NEXT реализована система свободного полета, включающая изменение высоты, ускорение, динамическую посадку и зависание. Это позволяет игрокам быстро перемещаться и исследовать мир, а также может быть использовано как стратегический элемент для улучшения общего впечатления от RF.

В мире RF ONLINE NEXT появится множество масштабных боссов. Для совместной борьбы с ними игроки смогут использовать свои навыки пилотирования биокостюма, вызывать гигантских роботов и привлекать других игроков. В игре также будут присутствовать элементы Realm vs Realm, характерные для предыдущей части франшизы RF, что позволит игрокам вступить в масштабные сражения за ключевые ресурсы.