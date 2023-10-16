RF Project, преемницу RF Online на движке UE5, покажут в ноябре на G-Star 2023

Первое весьма туманное сообщение о RF Project появилось почти два года назад. С тех пор мы не получали никакой информации от разработчиков игры, поэтому многие начали сомневаться в том, жив ли проект вообще. Как оказалось, жив.
Netmarble только что представила свою "игровую команду" для международной выставки G-Star 2023 (16-19 ноября), в которой RF Project находится в авангарде.
Мультиплатформенная MMORPG в научно-фантастическом жанре является преемницей легендарной RF Online. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и будет отличаться высококачественной графикой и масштабными противостояниями между тремя фракциями. Игроки смогут облачаться в различные боевые костюмы и управлять боевыми роботами.
Планируемая дата выхода - 2024 год.
Правда, остается вопрос, означает ли "мультиплатформенная" игра ПК + консоли или ПК + мобилки. Зная предыдущие игры Netmarble, есть опасения, что речь может идти о втором варианте.
Для тех, кто в теме ;)
OST. RF Online - ONE - Lee So Jung
ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА из видео-конкурса RFONLINE
Что, опять "белок" качать?
Белок увидел, акров тоже.. а корки где?